В России хотят изменить правила сдачи экзаменов на «права»

Правила сдачи экзаменов на право управление транспортным средством в нашей стране предложили скорректировать представители МВД. Соответствующий документ уже разработан.

Как сообщает «Парламентская газета», в стране могут расширить список нарушений, из-за которых кандидатов в водители не будут допускать к экзаменам. Например, их результат аннулируют, если курсант воспользуется персональной электроникой, чтобы получить постороннюю помощь.

Кроме того, срок проведения практического экзамена планируют сократить до 60 дней вместо привычных шести месяцев. Послаблением должно стать введение электронных медсправок вместо бумажных.

В случае неявки экзаменуемого на внеочередной медицинский осмотр, предусмотренный для профессиональных водителей, появляется шанс стать пешеходом. Речь идет о том, что уже имеющиеся права российского или международного образца «права» признают недействительными.