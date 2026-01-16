За неуплату штрафов в Москве арестовали около 30 автомобилей

Об этом в своем официальном телеграм-канале рассказал московский департамент транспорта. Уточняется, что пять водителей решили погасить свой долг на месте, поэтому их автомобили не стали эвакуировать.
А вот все остальные товарищи по несчастью теперь получат свои машины не скоро, поскольку им предстоит оплатить полную сумму за допущенные нарушения ПДД. При отказе раскошеливаться с «ласточкой» можно распрощаться навсегда — ей грозит отправка на аукцион.
Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов напомнил автомобилистам, что машину нужно оставлять исключительно в разрешенных местах, а штрафы необходимо оплачивать в течение 60 дней, согласно законодательству. Даже небольшая задолженность чревата изъятием «железного коня», отметил г-н Ликсутов.