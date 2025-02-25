Забрали за долги: может ли ГАИ отнять машину у неплательщика дорожных штрафов

У гражданина России изъяли личное авто за накопившийся долг по непогашенным штрафам в 700 000 рублей. Юрист рассказал порталу «АвтоВзгляд», почему такое может произойти, если процедура даже не прописана в Административном кодексе.

В конце прошлого года портал «АвтоВзгляд» рассказывал в одном из своих материалов, что забрать авто в счет уплаты долга по штрафам в России невозможно, такой процедуры просто нет. Однако 21 февраля 2025 года Госавтоинспекция сообщила в своем телеграм-канале о свершившемся изъятии личного ТС у одного незадачливого жителя Екатеринбурга, накопившего колоссальный долг по штрафам ГИБДД. Так что же получается? Процедуры нет, а машину отнимают. Произвол! Или все-таки нет? Давайте разбираться.

Как указывает юрист, член «Ассоциации юристов России» Константин Дацкевич, самой процедуры конфискации личного транспортного средства за долги по штрафам в КоАП РФ действительно нет. То есть нельзя, например, за превышение скорости забрать машину, даже если нарушение допущено неоднократно. Однако надо понимать, как именно исполняются постановления о назначении штрафа, замечает эксперт.

— Например, у вас нечитаемый, то есть загрязненный, регистрационный номер. Останавливает инспектор и штрафует. Сумма за это нарушение — смешная. На месте сотрудники ГАИ составляют протокол, оформляют постановление. Дальше вам приходит уведомление в «Госуслуги» о том, что у вас есть штраф, его надо оплатить. Но вы, допустим, его не оплачиваете. Что тогда делать? А тогда постановление отправляется судебному приставу, который накладывает ограничение на денежные средства должника — на зарплатный счет, на банковский вклад. И деньги за штраф снимает оттуда. Именно пристав, а не инспектор ДПС, — объясняет нормы права эксперт.

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— Иными словами, процедура взыскания денег за штраф и, например, за условный долг по займу ничем не отличается. Просто штраф взыскивается в пользу государства в лице Минфина. Например, вы задолжали, банку миллион рублей. Финучреждение берет исполнительный лист в суде и обращается к приставам, которые выносят постановление об аресте. А у вас нет ничего. То есть нет ни вклада, ни денег на счетах. Вы безработный, пенсию не получаете. Но есть машина.

И по закону об исполнительном производстве приставы точно так же за долг в банке арестуют авто, а потом на торгах реализуют. Деньги от реализации отправят в счет долга банку. Вот и получается, что машину на самом деле забрать могут. И произойдет это вне зависимости от того, по какой причине возник долг, если он действительно крупный, — комментирует ситуацию юрист.

И напоминает, что у нас иммунитет распространяется за долги только на единственное жилье, и то — с нюансами. Если штрафов у вас там на миллион, например, 50 штрафов неисполненных за превышение скорости, за нечитаемые номера штрафов 100 (такое тоже возможно), за обгон и т.д. Допустим, накопилось на 700-800 тыс. рублей. И все эти штрафы точно так же отправляются приставам. Они все штрафы соединяют в одно исполнительное производство в отношении одного конкретного лица и начинают его исполнять.

При этом авто не должны забрать, если накопился долг в 50, 100 или даже 200 тыс. рублей, уверяет Дацкевич. Должна накопиться задолженность, эквивалентная стоимости ТС. Машина, если она не совсем в плохом состоянии, стоит больше 200 тыс. рублей. И если имеется долг, который по размеру сопоставим со стоимостью авто, то есть составляет 20-30% от цены машины, вполне может быть инициировано изъятие автомобиля с целью продажи на торгах.

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— После торгов по реализации машины, допустим, у вас долг 700 тысяч, машину продали за миллион, то 300 тысяч вам пристав вернет, — указывает юрист. — А если никто машину не купит в первый раз, нужно снижать ее стоимость. Если второй раз ее не купят и должник сам ее не выкупит, то она отойдет ГИБДД. А зачем им на балансе машина? Что они потом делать будут? Только утилизировать. Соответственно, никто ничего не получит, а государство вообще потеряет. Поэтому автоинспекция торгами практически не занимается, — указывает эксперт.

Заметим: есть простой способ избежать изъятия личного автомобиля за долги. Причем способ на самом деле очень выгодный. А именно — как можно реже нарушать ПДД. Понятно, что никто не гарантирован от ошибок на дороге, которые могут обернуться штрафом. Но если это случилось, то, как всем хорошо известно, гораздо выгоднее оплатить штраф как можно скорее, чтобы получить хоть какую-то скидку. А затягивать погашение, бесконечно плодя такого рода долги, как мы видим на примере незадачливого жителя Екатеринбурга, просто себе дороже.