В России начнут жестче контролировать прохождение техосмотра

Согласно проекту нового постановления МВД, сотрудники полиции получат возможность быстро пресекать в Сети действия мошенников, торгующих фиктивными диагностическими картами. В то же время операторы техосмотра (ТО) прекратят проверять пробег приезжающих на процедуру автомобилей.

Как сообщает «Коммерсант», нововведения должны обрести законную силу с 1 сентября 2026 года. По словам авторов инициативы, сейчас количество недобросовестных операторов ТО в России доходит до 80%. В итоге водителям выдают документы о проведении осмотра автомобилей, которые на станцию ТО даже не приезжали. Если МВД выявит два подобных нарушения за год, данные об этом направят в Российский союз автостраховщиков (РСА). Далее оператора лишат аккредитации и отключат от базы данных ЕАИСТО, если все подтвердится экспертной проверкой.

Кроме того, техосмотр должен стать проще для некоторых автовладельцев. Например, они смогут показать выписку из электронного реестра транспортных средств, если потеряны оригиналы ПТС и СТС. На сегодняшний день в нашей стране доступны услуги 3,5 тыс. операторов ТО. Каждый год они оформляют более 9 млн диагностических карт, на легковушки приходится 64%.