В Москве «поумнело» 70% светофоров

В столице успешно подключили к искусственному интеллекту 70% всех действующих светофоров. В прошлом году данные с них начали поступать в сервисы навигации.

Речь идет об уникальной практике не только для нашей страны, но и всей Европы, рассказал в своем официальном канале в национальном мессенджере Max мэр Москвы Сергей Собянин. Более того, в мегаполисе запустили комплекс видеоаналитики, умеющий предоставлять приоритет проезда трамваям.

Не откладывая дело в долгий ящик, власти планируют нарастить количество умных светофоров в Первопрестольной уже в 2026 году. И впервые в мире в Тушино должен заработать пилотный проект, позволяющий при помощи искусственного интеллекта управлять дорожным движением целого микрорайона, отметил градоначальник.

По словам г-на Собянина, за счет установки новых светофоров и дорожных камер, обустройства пешеходных переходов и изменения скоростного режима в Москве повышается уровень безопасности дорожного движения.