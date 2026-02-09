Уступил право быть виновным: как вежливость на дороге выходит водителям боком

Стремление некоторых водителей показаться слишком деликатным или уважительным к другим участникам движения может оказаться не то, чтобы подставой, но «медвежьей» услугой. Такое поведение, как ни странно, провоцирует аварии и делает в них виновными тех, кому хотелось угодить. Почему так, выяснил портал «АвтоВзгляд».

ПДД регламентируют в том числе и алгоритмы проезда транспортных средств, когда их траектории пересекаются. ПДД — система, на которую ориентируются все в потоке. И стоит хоть одному участнику дорожного движения ее нарушить, как у окружающих ломается понимание логики дальнейшего развития события и их прогнозирования. Цепная реакция запускается при этом мгновенно.

В Правилах нет понятия «уступил добровольно». В них есть понятие «Преимущество проезда» и требование «Уступить дорогу»: не начинать/не продолжать движение, если этим вынудит того, у кого преимущество, менять скорость или направление. И вот парадокс: когда водитель с преимуществом внезапно предоставляет его другому, он делает последнего нарушителем.

На форумах это описывают проще и злее. Например, на ресурсе Autokadabra в комментариях давно родился почти народный лозунг: «Пропустил девушку — подставил соседа по потоку». Звучит цинично, но на деле ситуация разворачивается так: вы притормозили, проявив заботу, но водитель сзади не ожидал остановки там, где по ПДД вы и все вокруг должны ехать. И если он в вас врежется, то, традиционно, виноват будет тот, кто сзади: не держал дистанцию, не выбрал правильный режим движения и т.д.

Дать разрешение на проезд жестом — дескать, проезжай, это, по сути, подталкивание коллеги по потоку к пропасти. Водители воспринимают подобное радушие как разрешение, но юридически такая вежливость не работает: предписания знаков, разметки, сигналов светофора важнее. На форуме Car72 участник под ником Vladimir2000 описывает ДТП именно так:

Фото Bulkin Sergey/globallookpress.com

— Первый ряд пропустил, следовательно и я должен был поехать. Поехал и в меня воткнулась машина, которая шла с превышением, — пытался оправдаться водитель, выезжавший со двора. А дальше готовая мораль от инспектора ДПС, что, мол, в ДТП виноват тот, кто должен уступить, а не ехать, поскольку Правила четко это определяют. И тут не важно с какой скоростью ехал протаранивший вас автомобиль. У него будет отдельный штраф за превышение, но в этой аварии он пострадавший...

То есть если вы отдали приоритет тому, кто обязан стоять, а он поехал — вы дарите ему вину нарушения приоритета. И ответственность за ДТП обычно будет на нем, потому что именно он обязан убедиться, что не создает помеху никому и что всем уступил, а не только тому, кто ему кивнул головой. А может даже и не кивал, а просто чихнул.

Еще один такой «подарок» вы можете сделать, когда, имея преимущество, останавливаетесь, выпускаете кого-то со второстепенной, а тот выезжает и получает удар из соседнего ряда, который вы своим автомобилем закрывали. В такой истории виновником чаще станет выезжавший, так как не предоставил преимущество. Хотя именно «добряк» и спровоцировал инцидент, но по ПДД он снова не при делах.

Короче говоря, хотите помогать другим участникам движения — не путайте их. Помогайте четко в рамках ПДД и не нарушайте: держите дистанцию, заранее снижайте скорость плавно, оставляйте место для перестроения там, где это логично и читается всеми. А вот брать на себя роль регулировщика, используя жесты — очень рискованно. В протоколе разбора ДТП укажут конкретные нарушения, совершенные виновником. И ваша деликатность их не обнулит.