Названы автомобили, которые чаще всего бросали на парковках Москвы без номеров

С начала наступившего года москвичи и гости столицы чаще все оставляли на городских парковках без присмотра автомобили BMW, Mercedes-Benz и Geely, лишенные номерных знаков. В итоге такие «немцы и «китайцы» стали добычей эвакуаторов.

Об этом в своем канале в национальном мессенджере Max сообщил департамент транспорта Первопрестольной. Согласно подсчетам ведомства, в 2026-м эвакуаторы «Московского паркинга» успели переместить на спецстоянки в общей сложности 249 автомобилей, припаркованных без государственных номеров. Соответствующую работу проводят, согласно решению Антитеррористической комиссии.

Дело в том, что неопознанные легковушки могут быть использованы в преступных целях, быть в угоне либо представлять потенциальную угрозу для окружающих. Кстати, аналогичные меры применяются и по отношению к автомобилям с подложными номерами. Впоследствии подозрительные машины изучают сотрудники правоохранительных органов, пояснил заммэра столицы Максим Ликсутов.