Часто во дворах жилых массивов можно встретить интересные автомобили, но в запущенном состоянии. Наверняка же многим приходила в голову мысль: «Эх, я бы ее отмыл. Стекло заменил, шины накачал, да катался бы». Портал «АвтоВзгляд» выяснил, как реализовать это желание законным образом.

«Лихие 90-е» оставили во дворах российских городов множество вставших намертво автомобилей. Кто-то привез редкую иномарку, но не смог ее содержать в дальнейшем, кто-то мигрировал, оставив автомобиль под деревом, у кого-то просто застоялась советская машина — она уже не нужна, много за нее не выручить, вот и гниет. Так или иначе, иных владельцев уж нет, а те — далече.

Но что одному — мусор, другому — золото. Одним хочется редкий автомобиль в коллекцию, другим просто нужен донор под проект, а записки с предложением, оставленные под «дворниками»: «Куплю Ваш автомобиль» так и остаются без внимания. Но руки то чешутся.

Так вот, стать новым владельцем такого автомобиль вполне реально. Причем, повторим, абсолютно законно. Прежде всего, машина или мотоцикл должен попадать под определение. «Брошенное или разукомплектованное ТС». Постановление Правительства Москвы от 23.09.2014 N 569-ПП (ред. от 10.12.2024) говорит, что в него попадают машины с признаками длительного неиспользования или разборки: проросшая растительность вокруг, стойкие слои грязи на стеклах, минимум два спущенных колеса, открытый доступ внутрь, серьезные следы коррозии. А под «разукомплектованным» понимается отсутствие кузовных элементов, стекол, колес, двигателя и т. п.

Фото Elena Mayorova/globallookpress.com

Определив состояние транспортного средства, можно обращаться в суд с заявлением о признании ТС «брошенным» по ст. 226 КГ РФ. Согласно этой статье, «движимые вещи, брошенные собственником или иным образом оставленные им с целью отказа от права собственности на них (брошенные вещи), могут быть обращены другими лицами в свою собственность».

Альтернативный пусть — обращение в суд за признанием транспортного средства «находкой», согласно ст. 228 ГК РФ: «Если в течение шести месяцев с момента заявления о находке в полицию или в орган местного самоуправления лицо, управомоченное получить найденную вещь, не будет установлено, нашедший приобретает право собственности на нее».

После вынесения постановления суда о присвоении автомобиля нашедшему, можно обращаться в ГИБДД за регистрацией, как при традиционной купле-продаже, дарении или наследстве. Однако тут может возникнуть не регламентируемое законом противоречие.

С одно стороны, как пишет пользователь «motovod» на форуме pobeda-club.ru, в ГИДББ требуют базовый набор документов, ссылаясь на Приказ МВД от 21 декабря 2019 г. N 950. То есть, должны быть представлены идентификационные документы, свидетельство о регистрации и документ о праве на новую собственность. Первых двух в нашем случае нет и быть не может.

Фото Bulkin Sergey/globallookpress.com

С другой стороны — имеется судебный вердикт. По словам форумчан, при отказе стоит писать заявление на имя начальника подразделения ГАИ с требованием принять документы в связи с решением суда. Зачастую этого достаточно, но если вы получите письменный отказ, то снова обращаться в суд с заявлением о совершении регистрационных действий.

Главное не пытаться увезти машину самостоятельно, чтобы купить под нее документы и начать экспериментировать с номерами агрегатов. Это грозит уголовной ответственностью за угон и подделку документов.