Добычей эвакуаторов Москвы стали более 23 тыс. автомобилей

За последние девять лет столичные эвакуаторы отвезли на спецстоянки более 23 тыс. легковушек без номеров и с поддельными регистрационными знаками. Личный транспорт граждан перемещали по решению антитеррористической комиссии.

Их бросали либо с «левыми» номерами, либо вообще без них

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заместителя мэра Первопрестольной Максима Ликсутова. По его словам, эвакуированные машины могли представлять угрозу: например, участвовать в незаконной деятельности или находится в угоне. Поэтому соответствующие авто в обязательном порядке проверяют сотрудники полиции.

Если в отношении автомобиля не удалось выявить ничего противоправного, владелец может забрать свою «ласточку». Чаще всего по вышеназванной причине на штрафстоянки попадали немецкие иномарки. В списке лидирует BMW, с таким шильдиком машины принудительно увозили 2764 раза. Второе место занимает Mercedes-Benz из-за 1972 случаев, а тройку лидеров замыкает Toyota с показателем 1633 раза. Еще в топ-5 включены Kia и Volkswagen.