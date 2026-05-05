243

Добычей эвакуаторов Москвы стали более 23 тыс. автомобилей

Их бросали либо с «левыми» номерами, либо вообще без них

За последние девять лет столичные эвакуаторы отвезли на спецстоянки более 23 тыс. легковушек без номеров и с поддельными регистрационными знаками. Личный транспорт граждан перемещали по решению антитеррористической комиссии.

Поделиться
Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Добычей эвакуаторов Москвы стали более 23 тыс. автомобилей

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заместителя мэра Первопрестольной Максима Ликсутова. По его словам, эвакуированные машины могли представлять угрозу: например, участвовать в незаконной деятельности или находится в угоне. Поэтому соответствующие авто в обязательном порядке проверяют сотрудники полиции.

Если в отношении автомобиля не удалось выявить ничего противоправного, владелец может забрать свою «ласточку». Чаще всего по вышеназванной причине на штрафстоянки попадали немецкие иномарки. В списке лидирует BMW, с таким шильдиком машины принудительно увозили 2764 раза. Второе место занимает Mercedes-Benz из-за 1972 случаев, а тройку лидеров замыкает Toyota с показателем 1633 раза. Еще в топ-5 включены Kia и Volkswagen.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует