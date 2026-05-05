Добычей эвакуаторов Москвы стали более 23 тыс. автомобилей

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заместителя мэра Первопрестольной Максима Ликсутова. По его словам, эвакуированные машины могли представлять угрозу: например, участвовать в незаконной деятельности или находится в угоне. Поэтому соответствующие авто в обязательном порядке проверяют сотрудники полиции.
Если в отношении автомобиля не удалось выявить ничего противоправного, владелец может забрать свою «ласточку». Чаще всего по вышеназванной причине на штрафстоянки попадали немецкие иномарки. В списке лидирует BMW, с таким шильдиком машины принудительно увозили 2764 раза. Второе место занимает Mercedes-Benz из-за 1972 случаев, а тройку лидеров замыкает Toyota с показателем 1633 раза. Еще в топ-5 включены Kia и Volkswagen.