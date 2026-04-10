Столичные дорожные комплексы фотовидеофиксации, работающие на базе искусственного интеллекта, получили важное обновление — теперь они способны проявлять «самоконтроль». Новый софт призван свести к минимуму количество ошибочных постановлений, когда «письма счастья», например, приходят не тем адресатам. И об этом портал «АвтоВзгляд» поговорил с экспертами.

На данный момент в Москве функционирует 3,7 тысячи «умных» устройств, которые в автоматическом режиме выявляют ДТП, следят за превышением скорости, непристегнутыми ремнями безопасности и поведением пешеходов. О внедрении функции самопроверки на Международном транспортно-логистическом форуме рассказал глава столичного ЦОДД Михаил Кизлык.

Он пояснил, что ранее алгоритмы иногда давали сбои в нестандартных ситуациях. Классический пример: водитель эвакуатора мчится с превышением, а штраф за нарушение приходит владельцу легковушки, которая в этот момент беспомощно стоит на платформе. Чтобы исключить подобные казусы, нейросеть обучили распознавать в кадре сам эвакуатор — по характерным очертаниям машины и грузовой площадке. Если ИИ фиксирует превышение, но видит рядом транспорт с такими признаками, он уже не выносит вердикт единолично, а отправляет материал на перепроверку живому инспектору.

Частоту ошибок чиновник не раскрыл, но подчеркнул, что считает московскую систему одной из лучших в мире. «Без искусственного интеллекта невозможно было бы фиксировать движение на самокате вдвоем, отсутствие мотошлема или разговоры по телефону за рулем. Мы отдаем этим технологиям важные функции, но при этом научились заставлять ИИ перепроверять самого себя», — пояснил Кизлык.

ЦИФРЫ НЕ ВРУТ, НО УЧАТСЯ

Тенденция на цифровизацию контроля в столице лишь усиливается. Напомним, только в феврале на Московском скоростном диаметре появилось 470 новых интеллектуальных комплексов. В пресс-службе ГК «Автодом» порталу «АвтоВзгляд» пояснили: несмотря на отдельные проколы, технология постоянно эволюционирует и действительно влияет на дисциплину водителей.

Статистика это подтверждает. За 2025 год с помощью камер вынесено 37,7 млн постановлений. При этом общее количество нарушений за девять месяцев сократилось на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. По отдельным составам, которые напрямую зависят от «глаз» ИИ, прогресс еще заметнее: россияне стали на 30% реже пренебрегать ремнями безопасности и мотошлемами.

Эксперты «Автодома» подчеркивают, что каждая выявленная ошибка — это не повод для критики, а материал для дообучения нейросети. Чтобы сделать сервис еще прозрачнее, достаточно расширить перечень ситуаций для ручной модерации и упростить процедуру обжалования через портал «Госуслуги» или сайт Госавтоинспекции.

ЗАКОН ПРОТИВ ТЕХНОЛОГИЙ

Впрочем, не везде прогресс упирается только в точность алгоритмов. В ассоциации ОКО (объединение производителей и операторов систем фиксации нарушений) порталу «АвтоВзгляд» сообщили, что опасаться тотального внедрения ИИ не стоит — зачастую машина видит лучше человека. Современные нейросети способны запоминать уникальные «приметы» автомобилей и идентифицировать машину, даже если водитель заклеил или подменил госномер.

Однако на пути всемогущего ИИ встают законодательные барьеры. К примеру, комплексы могли бы эффективно ловить водителей грузовиков, которые прячут регзнаки, чтобы проехать с перегрузом по непредназначенной для фур трассе. Но данные о регистрационных знаках сейчас разрешено передавать только в полицейскую систему «Паутина». МВД при этом не занимается весовым контролем — это вотчина Ространснадзора, у которого доступа к «Паутине» нет. Получается, технология готова, а правовой механизм для её применения пока отсутствует.