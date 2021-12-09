У ставропольского начальника ГИБДД, прославившегося золотым унитазом, нашли много недвижимости

«Помимо популярного в народе особняка, нами установлены еще 21 объект недвижимости и шесть автомобилей, оформленных как на самого Сафонова, так и на его родственников и близких лиц. В ближайшее время суд рассмотрит наше заявление об обращении указанного имущества в доход государства», — заявил Краснов.

Генпрокурор рассказал, что у некоторых сотрудников Сафонова, которые участвовали в преступной деятельности начальника, следствие обнаружило активы на сотни миллионов рублей, сообщило РИА Новости.

Напомним, что в конце июля текущего года были задержаны Сафонов и несколько его подчиненных. Сообщалось о возбуждении уголовного дела по поводу взяток группой лиц в особо крупном размере. Упоминалось, что гаишники незаконно получили около 19 млн рублей. Следствие считало, что Сафонов и сотрудники ставропольского ГИБДД организовали группировку, крышующую местные грузоперевозки.