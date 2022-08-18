Тракториста-нарушителя «выкупили» у патруля ДПС за двух баранов

Оригинальная «взяточная» комбинация случилась в ставропольском селе Сенгилеевское аж в сентябре прошлого года, однако компетентные органы узнали о ней только сейчас. Тогда, почти год назад, патруль ДПС обнаружил на дороге трактор без номеров, двигавшийся под управлением сотрудника местного МУП «Коммунальщик».

По какой статье полицейские собирались «оформить» тракториста — доподлинно неизвестно, скорее всего, по 9.3 КоАП, за «нарушение правил или норм эксплуатации тракторов, самоходных, дорожно-строительных и иных машин и оборудования». Ведь если у машины нет номеров, то и техосмотра она не проходила. Соответственно, трактористу, судя по всему, «светил» штраф в 1000 рублей, либо лишение «прав» на 3—6 месяцев.

Оказавшись в столь затруднительной жизненной ситуации, мужчина позвонил начальнику — директору «Коммунальщика» Виктору Бакаю. И последний легко решил возникшую проблему. Через своего знакомого, местного участкового Евгения Филипского, он предложил госавтоинспекторам двух баранов в качестве «выкупа» за тракториста и отсутствие претензий к владельцу ТС, то есть к МУП «Коммунальщик».

По текущим ценам на бараньем рынке Ставропольского края, это соответствовало взятке примерно в 10 000—20 000 рублей — в зависимости от кондиций рогатого скота, использованного в сделке. Но, как уже говорилось выше, о бараньей взятке стало известно сотрудникам подразделения собственной безопасности ГИБДД. И теперь участковому «светит» уголовное дело о мошенничестве, а баранолюбивым «гайцам» — обвинение в злоупотреблении полномочиями, сообщает Baza.