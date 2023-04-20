Десятки сотрудников ставропольской ГИБДД подозреваются в незаконной регистрации машин

Удивительные дела годами творились в МРЭО семи населенных пунктов Ставропольского края. В них уже около месяца разбираются сотрудники службы собственной безопасности МВД. Они выяснили, что работники разных регистрационно-экзаменационных отделов местной Госавтоинспекции более двух лет ставили на учет автомобили граждан, которые предоставляли при этом одинаковые полисы ОСАГО. По закону в таких случаях должен следовать отказ в регистрации ТС, но ставропольские гаишники закрывали на это глаза.

Сообщается, что проверяющие зафиксировали более 600 нарушений — объяснить им свое поведение теперь пытаются 82 сотрудника ставропольских МРЭО. Среди подозреваемых в халатности фигурирует и замглавы МРЭО Ставрополя подполковник Влас Черноволенко. Полицейское УСБ «трясет» подразделения ГИБДД Ставрополя, Пятигорска, Ессентуков, Буденновска, Невинномысска, Георгиевска, Михайловска и Советского городского округа. Объясняться приходится как рядовым инспекторам, так и начальникам отделов, и их заместителям.

Что будет с владельцами незаконно зарегистрированных автомобилей, на данный момент неизвестно, сообщает Baza.