Нужно ли автовладельцу снимать темные очки при общении с инспектором ДПС

Фото: АвтоВзгляд
Наступила весна, хмурость сменилась солнышком. А потому многие водители стали надевать темные очки, дабы не напрягать глаза от прямого воздействия лучей, которые могут ослепить похлеще, чем дальний свет от встречного авто. Но обязан ли «рулевой» снимать эти самые очки при общении с гаишником?
Лика Затворная

Прежде всего, следует сказать, что затемненные очки не только позволяют с комфортом управлять автомобилем в солнечную погоду, но еще и нередко вызывают повышенный интерес у правоохранителей. Дело в том, что негласные полицейские правила обязывают проверять водителей со «шторами» на глазах на предмет возможного алкогольного или наркотического опьянения.

Гаишники почему-то уверены в том, что под очками человек скрывает красноту от лопнувших капилляров, что иногда случается после недавней попойки, либо узкий или наоборот — широкий зрачок, вызванный употреблением запрещенных к обороту веществ.

Кроме того, служивые считают, что находящийся под воздействием «зеленого змия» гражданин испытывает дискомфорт от раздражительных солнечных лучей. А значит, следует проверить товарища по полной программе. Но обязан ли по закону шофер снимать солнцезащитный аксессуар со своего носа, протягивая документы инспектору ГИБДД?

Фото: transitions.com

На самом деле, о необходимости водителя снять темные очки при общении с придорожными полицейскими ни в одном из законодательных документов, включая ПДД, не сказано. Иными словами, заставить вас это сделать сотрудник ДПС не имеет права.

Другое дело, что он может обратиться к пилоту с просьбой, мотивировав ее необходимостью идентифицировать личность человека и сопоставить лицо с фотографией, изображенной на водительском удостоверении. В этом случае, конечно, тоже можно отказаться снимать очки. Но подобное поведение, скорее всего, лишь вызовет у стражей порядка повышенный интерес к вашей персоне.

Если скрывать от правосудия водителю нечего, то лучше все-таки положительно отреагировать на просьбу служивых. В противном случае, есть риск нарваться на дополнительную проверку, досмотр и даже поездку в отделение полиции для установления личности.

Наконец, гаишники банально не любят, когда им противоречат, а потому они с удовольствием испортят вам настроение. Ведь, как известно, докопаться можно даже до столба. А уж до живого человека — подавно. Тем более, что в большинстве ситуаций закон будет исключительно на стороне представителей правоохранительных органов.

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18 апреля 2023
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