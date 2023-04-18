Нужно ли автовладельцу снимать темные очки при общении с инспектором ДПС

Прежде всего, следует сказать, что затемненные очки не только позволяют с комфортом управлять автомобилем в солнечную погоду, но еще и нередко вызывают повышенный интерес у правоохранителей. Дело в том, что негласные полицейские правила обязывают проверять водителей со «шторами» на глазах на предмет возможного алкогольного или наркотического опьянения.
Гаишники почему-то уверены в том, что под очками человек скрывает красноту от лопнувших капилляров, что иногда случается после недавней попойки, либо узкий или наоборот — широкий зрачок, вызванный употреблением запрещенных к обороту веществ.
Кроме того, служивые считают, что находящийся под воздействием «зеленого змия» гражданин испытывает дискомфорт от раздражительных солнечных лучей. А значит, следует проверить товарища по полной программе. Но обязан ли по закону шофер снимать солнцезащитный аксессуар со своего носа, протягивая документы инспектору ГИБДД?
На самом деле, о необходимости водителя снять темные очки при общении с придорожными полицейскими ни в одном из законодательных документов, включая ПДД, не сказано. Иными словами, заставить вас это сделать сотрудник ДПС не имеет права.
Другое дело, что он может обратиться к пилоту с просьбой, мотивировав ее необходимостью идентифицировать личность человека и сопоставить лицо с фотографией, изображенной на водительском удостоверении. В этом случае, конечно, тоже можно отказаться снимать очки. Но подобное поведение, скорее всего, лишь вызовет у стражей порядка повышенный интерес к вашей персоне.
Если скрывать от правосудия водителю нечего, то лучше все-таки положительно отреагировать на просьбу служивых. В противном случае, есть риск нарваться на дополнительную проверку, досмотр и даже поездку в отделение полиции для установления личности.
Наконец, гаишники банально не любят, когда им противоречат, а потому они с удовольствием испортят вам настроение. Ведь, как известно, докопаться можно даже до столба. А уж до живого человека — подавно. Тем более, что в большинстве ситуаций закон будет исключительно на стороне представителей правоохранительных органов.