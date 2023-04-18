Нужно ли автовладельцу снимать темные очки при общении с инспектором ДПС

Прежде всего, следует сказать, что затемненные очки не только позволяют с комфортом управлять автомобилем в солнечную погоду, но еще и нередко вызывают повышенный интерес у правоохранителей. Дело в том, что негласные полицейские правила обязывают проверять водителей со «шторами» на глазах на предмет возможного алкогольного или наркотического опьянения.

Гаишники почему-то уверены в том, что под очками человек скрывает красноту от лопнувших капилляров, что иногда случается после недавней попойки, либо узкий или наоборот — широкий зрачок, вызванный употреблением запрещенных к обороту веществ.

Кроме того, служивые считают, что находящийся под воздействием «зеленого змия» гражданин испытывает дискомфорт от раздражительных солнечных лучей. А значит, следует проверить товарища по полной программе. Но обязан ли по закону шофер снимать солнцезащитный аксессуар со своего носа, протягивая документы инспектору ГИБДД?