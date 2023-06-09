Давай с тобой поговорим: ГИБДД будет бороться с ДТП прямыми эфирами

— В январе-мае по отдельным позициям наблюдается тенденция роста аварийности на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В них погибли 4639 (+3,1%) и были ранены 56 241 человека (+4,9%), — заявил генерал на пресс-конференции, посвященной старту всероссийской кампании «ПРОдвижение БЕЗопасности».

Именно с ее помощью власти намерены решиь проблему. Однако вместо того, чтобы всерьез озаботиться состоянием автопарка страны, стареющего день ото дня (его средний возраст — около 14 лет) или хотя бы срочным ремонтом дорог (более 50% региональных трасс находятся в ужасающем состоянии), государственные мужи решили просто заболтать проблему. Так, в рамках проекта «ПРОдвижение БЕЗопасности» не построят ни одного нового пешеходного перехода, не введут в строй ни один новый светофор и не отремонтируют даже метра трасс.

Зато «в 40 субъектах РФ пройдут сотни информационно-пропагандистских мероприятий. Целевыми группами будут водители, дети и подростки, пешеходы, курсанты автошкол, студенты вузов и средних специальных учебных заведений». В акции задействуют федеральные и региональные СМИ, причем настолько активно, что «прогнозируемое количество контактов целевой аудитории только на телевидении составит более 100 миллионов человек. А прогнозный охват интернет-аудитории новой кампании — более 160 миллионов показов».

Круто, конечно. Особенно если учесть, что на создание видео- и радиосюжетов, написание различных статей и привлечение «говорящих голов» уйдут десятки, если не сотни миллионов (а то и миллиардов?) рублей. Только вот на раздолбанном перекрестке у деревни Гадюкино число аварий и пострадавших в них людей от этого вселенского «бла-бла-бла» вряд ли станет меньше…

И власти это отлично понимают. Иначе как объяснить тот факт, что в официальном релизе упомянутой выше пресс-конференции подчеркнуто, что «одна из целей федерального проекта „Безопасность дорожного движения“ состоит в достижении к 2030 году целевого показателя сокращения смертности в результате ДТП до уровня не более четырех человек на 100 000 населения». Между тем, согласно «Стратегии безопасности дорожного движения в РФ на 2018—2024 годы» достичь этой цифры мы должны были уже в следующем году…