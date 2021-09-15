Почему правительственную программу повышения безопасности дорожного движения ждет полный провал

Напомним, что в момент подписания «Стратегии» социальный риск в России был равен 13. И этот печальный факт уже тогда позволил экспертам предположить, что без серьезной правки методов повышения БДД достичь промежуточного целевого ориентира не удастся. И они оказались правы!

Поскольку кардинальных изменений не произошло, в 2020 году, когда социальный риск уменьшился до 11,1 вместо 9,1, всем окончательно стало ясно, что к 2024 г. нас ждет громкое фиаско. Увы, это не привело к анализу причин неудачи, в результате которого были бы внесены изменения в программу повышения БДД и поставлен новый реальный целевой ориентир. Всех удовлетворило объяснение причин неудачи: ЕС, мол, шло к снижению социального риска в течение нескольких десятилетий. Поэтому и нам остается только ждать, когда по прошествии нескольких десятилетий социальный риск снизится сам по себе.

Между тем, анализ причин возникновения ДТП в России показывает, что 70% происходит в результате ошибок водителей. Чтобы аварии по вине «рулевого» никогда не произошло, он должен регулировать скорость, дистанцию и траекторию (боковой интервал) таким образом, чтобы в случае необходимости можно было гарантированно выполнить маневр по предотвращению ДТП.