Почему правительственную программу повышения безопасности дорожного движения ждет полный провал

Напомним, что в момент подписания «Стратегии» социальный риск в России был равен 13. И этот печальный факт уже тогда позволил экспертам предположить, что без серьезной правки методов повышения БДД достичь промежуточного целевого ориентира не удастся. И они оказались правы!
Поскольку кардинальных изменений не произошло, в 2020 году, когда социальный риск уменьшился до 11,1 вместо 9,1, всем окончательно стало ясно, что к 2024 г. нас ждет громкое фиаско. Увы, это не привело к анализу причин неудачи, в результате которого были бы внесены изменения в программу повышения БДД и поставлен новый реальный целевой ориентир. Всех удовлетворило объяснение причин неудачи: ЕС, мол, шло к снижению социального риска в течение нескольких десятилетий. Поэтому и нам остается только ждать, когда по прошествии нескольких десятилетий социальный риск снизится сам по себе.
Между тем, анализ причин возникновения ДТП в России показывает, что 70% происходит в результате ошибок водителей. Чтобы аварии по вине «рулевого» никогда не произошло, он должен регулировать скорость, дистанцию и траекторию (боковой интервал) таким образом, чтобы в случае необходимости можно было гарантированно выполнить маневр по предотвращению ДТП.
Иными словами, скорость всегда должна быть не больше, а дистанция и боковой интервал не меньше безопасных значений, так как безопасные значения скорости, дистанции и бокового интервала определяют положение границ надежного управления. При переходе границ надежного управления быть или не быть ДТП начинает определять случай: водитель становится игроком в рулетку.
Положение границ надежного управления водитель определяет субъективно, с ошибкой. В 2020 году в среднем каждую секунду 40 водителей становились игроками в рулетку, не подозревая об этом. Чтобы снизить количество ДТП, необходимо уменьшить число «рулевых», переходящих границы безопасного управления. Для этого необходимо повысить точность определения положения границ надежного управления.
Решение этой задачи начинается с обучения водителей. В процессе обучения курсант автошколы должен освоить программу, выполнение которой обеспечит получение им необходимых знаний, навыков и умений. А требования к знаниям, навыкам и умениям должны быть изложены в профессиональном стандарте водителя, которого сегодня нет. Его проект ожидает, когда подобный документ востребуют Минтранс и Минтруд РФ.
Тем не менее действующая в настоящее время программа в основном соответствует требованиям проекта стандарта водителя, поскольку его авторы участвовали в разработке программы. В соответствии с ней разработаны учебники, утвержденные Министерством образования и науки РФ. Поэтому требуется не разработка новой программы, а внесение необходимых изменений и дополнений в действующую программу.
Однако после внесения всех изменений и дополнений, программу в автошколах как не выполняли, так и не будут выполнять в дальнейшем. Причина очень простая — чтобы сдать теоретические экзамены в ГИБДД, изучать предусмотренные предметы… нет необходимости.
Вопросы в экзаменационных билетах ГИБДД не подразумевают проверку знаний, которые должен приобрести водитель в соответствии с программой обучения. 90% вопросов касаются знания ПДД, а на оставшиеся 4 предмета выделено 10% вопросов.
Тем не менее, в конце тоннеля забрезжил свет. ГАИ обнародовала намерение включить в экзаменационные билеты вопросы, которые изучаются в предметах «Психофизиологические основы деятельности водителя», «Основы управления транспортным средством, базовый цикл», «Основы управления транспортным средством категорий В и ВЕ, специальный цикл», «Основы управления транспортным средством категорий С и СЕ, специальный цикл».
Но если эти вопросы будут сформулированы без участия авторов учебников по данным предметам, то можно ожидать появления ошибок, которыми сегодня грешат экзаменационные билеты ГИБДД. И мы вновь получим сказку про белого бычка…