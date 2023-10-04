В ГИБДД произошел массовый сбой системы регистрации автомобилей

Как сообщает Telegram-канал Baza, в отделах МРЭО ГИБДД собрались огромные очереди из желающих совершить регистрационные действия с автомобилями, но система отказывается работать. К примеру, вчера база не функционировала с 10 часов утра до 18 вечера, но было поздно, поскольку рабочий день в ГИБДД закончился. Посетители приехали в отделения сегодня, но утром сбой произошел снова. По словам источников, систему пытаются починить штатные айтишники, но только в рабочее время — с 9 до 18.

Telegram-канал Mash отмечает, что если раньше проблемы с ФИС ГИБДД-М случались лишь несколько раз в месяц и решались за несколько часов, то настолько длительный сбой произошел впервые. В ГИБДД подтвердили информацию о неполадках системы, но когда будет восстановлена ее работоспособность, пока неизвестно.