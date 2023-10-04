Слабость на передок: нефтяники «прогнули» правительство на возобновление экспорта моторного топлива

Стало известно о планах российских властей как минимум частично отказаться от своего решения прекратить экспорт моторного топлива за рубеж. Напомним, что такой мораторий был введен распоряжением премьер-министра Михаила Мшустина 21 сентября текущего года. Это беспрецедентное решение стало ответом на непрерывный рост цен на бензин и дизтопливо в нашей стране и возникновению серьезного дефицита горючего на АЗС во многих регионах.

Портал «АвтоВзгляд» предсказывал тогда, что существенный эффект от такого мероприятия можно будет ощутить не ранее чем через пару недель. Видимо, примерно так же думают в правительстве страны: на 14-й день действия моратория через газету «Коммерсант» случился «слив» информации о том, что власти подумывают возобновить экспорт дизтоплива по трубопроводам.

Якобы потому, что у компании «Транснефть» практически закончились емкости для хранения «дизеля», а отправить его на внутренний рынок нет ну совсем никакой технической возможности. Получается, что с внутреннего рынка в трубопроводную систему этой компании горючее как-то попадает, а обратно — «нет возможности»?

Пока доподлинно неизвестно, согласится ли в конечном счете правительство официально признать оборудование «Транснефти» действующей моделью космической черной дыры. Но «засветка» в СМИ подобных планов обычно приводит как минимум к переносу их реализации на более поздние сроки. Что в текущей ситуации скорей благо для рядовых автомобилистов. Отсрочка может вынудить торговцев топливом хотя бы слегка умерить свои аппетиты. Судите сами.