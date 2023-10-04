Слабость на передок: нефтяники «прогнули» правительство на возобновление экспорта моторного топлива

Стало известно о планах российских властей как минимум частично отказаться от своего решения прекратить экспорт моторного топлива за рубеж. Напомним, что такой мораторий был введен распоряжением премьер-министра Михаила Мшустина 21 сентября текущего года. Это беспрецедентное решение стало ответом на непрерывный рост цен на бензин и дизтопливо в нашей стране и возникновению серьезного дефицита горючего на АЗС во многих регионах.
Портал «АвтоВзгляд» предсказывал тогда, что существенный эффект от такого мероприятия можно будет ощутить не ранее чем через пару недель. Видимо, примерно так же думают в правительстве страны: на 14-й день действия моратория через газету «Коммерсант» случился «слив» информации о том, что власти подумывают возобновить экспорт дизтоплива по трубопроводам.
Якобы потому, что у компании «Транснефть» практически закончились емкости для хранения «дизеля», а отправить его на внутренний рынок нет ну совсем никакой технической возможности. Получается, что с внутреннего рынка в трубопроводную систему этой компании горючее как-то попадает, а обратно — «нет возможности»?
Пока доподлинно неизвестно, согласится ли в конечном счете правительство официально признать оборудование «Транснефти» действующей моделью космической черной дыры. Но «засветка» в СМИ подобных планов обычно приводит как минимум к переносу их реализации на более поздние сроки. Что в текущей ситуации скорей благо для рядовых автомобилистов. Отсрочка может вынудить торговцев топливом хотя бы слегка умерить свои аппетиты. Судите сами.
С момента введения запрета экспорта нефти продуктов из РФ, на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) котировки бензина снизились примерно с 68 000 рублей за тонну Аи−95 до 57 000 рублей (на данный момент). По «дизелю» падение — с 72 000 до 65 000 ₽ за тонну.
То есть сейчас оптовые цены упали практически до уровня мая текущего года. Напомним, что ралли розничных цен на АЗС в России стартовало как раз в начале лета. Жесткое падение прайсов в «опте» должно, по идее, сопровождаться не менее внушительным движением стоимости топлива и в рознице. На деле же мы видим, что после небольшого снижения в конце сентября ценники на АЗС замерли на все еще сильно завышенных уровнях — по сравнению с упомянутым выше маем. То есть нефтяники продолжают зарабатывать бешеные «бабки» на нас с вами.
Чиновники, судя по всему, не против — раз они «по технологическим причинам» решили подкинуть деньжат нефтяникам за счет возобновления экспорта топлива. Логика железная. Но только с точки зрения интересов нефтяного лобби. Что жирно намекает на «источник» нынешних умонастроений во властных структурах. В общем, все понятно: скоро ситуация с горючим в России вернется на старые рельсы. Топливо продолжит мощно дорожать, а автомобилистам придется покупать его по любым ценам, предлагаемым нефтяными воротилами: ведь кроме них у нас других поставщиков бензина и дизтоплива нет и не будет.