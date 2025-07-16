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Власти начали компенсировать отказ от взяток ростовским гаишникам

Новая мера поддержит честных сотрудников

В Ростовской области запустили необычную инициативу: полицейским начали выплачивать компенсации за отказ от взяток. Эта мера, по словам представителей власти, направлена на укрепление антикоррупционной позиции правоохранителей.

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Автор
Александр Проневский

Изображение Власти начали компенсировать отказ от взяток ростовским гаишникам

Как сообщил ТАСС начальник Главного управления МВД России по Ростовской области Александр Речицкий, каждый случай отказа от взятки фиксируется, а сумма, предложенная нарушителем, возвращается сотруднику в полном объеме.

При этом против тех, кто пытался подкупить правоохранителя, возбуждаются уголовные дела. За последние два месяца в регионе было открыто более 25 дел по статье о даче взятки. И в большинстве случаев это касается малых денежных сумм, которые водители предлагают при нарушениях Правил дорожного движения.

По данным Речицкого, за первые шесть месяцев 2025 в Ростовской области выявили всего 767 коррупционных преступлений. Из них 260 случаев касались попыток дачи взяток, причем 135 таких эпизодов раскрыли сами сотрудники органов внутренних дел. Компенсации, которые теперь получают полицейские, стали частью новой системы мотивации.

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