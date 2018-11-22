Нарушителям ПДД продлили срок оплаты штрафов со скидкой

Фото: Наталия Губернаторова
В основном чтении приняла таки Госдума законопроект, дающий возможность продления сроков оплаты штрафов для водителей с 50-процентной скидкой. Одобренные поправки затронут ст. 31.8 и ст. 32.2 Административного кодекса. Правда, изменения касаются не всех нарушителей ПДД поголовно.
Лика Затворная

Поправки в статьи КоАП РФ, связанные с разрешением вопросов по исполнению постановлений о наложении административных штрафов, затронут лишь тех водителей, которые получили «письма счастья» с опозданием. Иными словами, не смогли оплатить штраф со скидкой в 20-дневный срок по вине почты, не сумевшей вовремя доставить уведомление.

Стоит добавить, что едва ли не все российские автовладельцы пытаются оплачивать штрафы с дисконтом в 50%. За первые полгода 87% водителей погасили долги перед страной с учетом скидки, действующей в течение 20 дней после вынесения постановления о нарушении ПДД.

Рассмотрение проекта Госдумой и внесение соответствующих изменений в КоАП РФ было инициировано Конституционным судом.

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22 ноября 2018
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