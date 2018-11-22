Нарушителям ПДД продлили срок оплаты штрафов со скидкой

Поправки в статьи КоАП РФ, связанные с разрешением вопросов по исполнению постановлений о наложении административных штрафов, затронут лишь тех водителей, которые получили «письма счастья» с опозданием. Иными словами, не смогли оплатить штраф со скидкой в 20-дневный срок по вине почты, не сумевшей вовремя доставить уведомление.

Стоит добавить, что едва ли не все российские автовладельцы пытаются оплачивать штрафы с дисконтом в 50%. За первые полгода 87% водителей погасили долги перед страной с учетом скидки, действующей в течение 20 дней после вынесения постановления о нарушении ПДД.

Рассмотрение проекта Госдумой и внесение соответствующих изменений в КоАП РФ было инициировано Конституционным судом.