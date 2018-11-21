Выбираем надежный Toyota RAV4 в возрасте до пяти лет

Как выяснилось, RAV4 в хорошем состоянии не старше 2013 года выпуска можно приобрести в среднем ценовом диапазоне от 950 000 до 1 600 000 рублей. Речь идет о кроссоверах IV поколения, которые в 2016 году пережили рестайлинг.

На вторичном рынке в основном предлагаются переднеприводные версии с бензиновым 146-сильным мотором, в то время как дизельные варианты встречаются гораздо реже.