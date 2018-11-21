Выбираем надежный Toyota RAV4 в возрасте до пяти лет

Toyota RAV4 остается одним из самых заметных игроков сегмента малогабаритных кроссоверов, который на российском рынке пользуется особой популярностью. Учитывая, что представители этой марки ценятся на вторичном рынке, как наиболее ликвидный товар, портал «АвтоВзгляд» отметил несколько самых любопытных вариантов по продаже японского SUV в возрасте до пяти лет.
Как выяснилось, RAV4 в хорошем состоянии не старше 2013 года выпуска можно приобрести в среднем ценовом диапазоне от 950 000 до 1 600 000 рублей. Речь идет о кроссоверах IV поколения, которые в 2016 году пережили рестайлинг.
На вторичном рынке в основном предлагаются переднеприводные версии с бензиновым 146-сильным мотором, в то время как дизельные варианты встречаются гораздо реже.
₽950 000
Самый доступный вариант Toyota RAV4 2013 года выпуска продается в одном из автосалонов Краснодарского края за 950 000 рублей. Переднеприводный кроссовер заряжен бензиновой 2-литровой «четверкой» мощностью 146 л. с., которая работает в паре с шестиступенчатой «механикой».
Судя по объявлению на портале Avito.ru, автомобиль с пробегом в 93 000 километров не попадал в аварии, находится в отличном состоянии: «салон опрятный, не прокуренный, материальных затрат не требуется, все исправно, а расходники — новые». Неплохое предложение.
В Москве за миллион с небольшим выставлен на продажу Toyota RAV4 2014 года выпуска в аналогичной бензиновой комплектации с 2-литровым мотором мощностью 146 л. с., также на «механике», но уже с системой полного привода. Пробег, правда, великоват — 148 637 верст.
При покупке автосалон гарантирует юридическую чистоту, предлагет скидку при использовании программы Trade-in, а также выгодный кредит. В ПТС автомобиля отмечен один владелец.
₽1 175 000
Экземпляр 2015 года выпуска с пробегом всего 48 000 километров предлагается жителем Кирова за 1 175 000 рублей. В объявлении указано, что «техническое состояние соответствует пробегу». Речь о переднеприводной комплектации с тем же 2-литровым 146-сильным мотором, укомплектованным бесступенчатым вариатором.
Продавец уверяет, что дефекты кузова отсутствуют, ТО пройдено, и в ближайшее время вложений не потребуется. Согласно ПТС, у машины только один владелец. Если при предпродажной диагностике выяснится, что все сказанное соответствует действительности — цена не кажется завышенной.
В 2016-м Toyota обновила RAV4 IV поколения, и с этого года стали доступны рестайлинговые модели. Одна из них, с пробегом 121 000 километров предлагается в автосалоне Челябинска за 1 290 000 рублей. Переднеприводный кроссовер оснащен 2-литровым мотором мощностью 146 л. с. и бесступенчатым вариатором.
Согласно объявлению, автомобиль находится в отличном состоянии, бережно эксплуатировался, и у него нет ни одного перекрашенного или замененного элемента. В ПТС обозначен один собственник. Но даже несмотря на все перечисленные достоинства, разумный торг, как нам кажется, вполне уместен.
₽1 600 000
Toyota RAV4 прошлогоднего выпуска с пробегом 73 000 километров предлагается в Ростовской области за 1 600 000 «деревянных». Речь идет о полноприводной версии рестайлингового кроссовера, оснащенной самым мощным в линейке мотором объемом 2,5 л мощностью 180 л. с. и шестиступенчатым «автоматом».
Автомобиль в богатой комплектации продается первым, и судя по ПТС, единственным владельцем. В объявлении сказано, что состояние машины отличное, и она находится на гарантии у официального дилера. Отсюда, собственно, и такая цена.