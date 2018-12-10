Самые распространенные нарушения ПДД в России

Вторую строчку в рейтинге дорожных водительских прегрешений заняло несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками и разметкой. Следом по популярности среди наших «рулевых» идет проезд на запрещающий сигнал светофора, а также игнорирование требований регулировщика.

По информации Russia Today, в список самых распространенных нарушений ПДД также входят неправильное расположение автомобиля на проезжей части, нарушение правил обгона и отсутствие полиса ОСАГО. А сколько еще автовладельцев ездит с поддельными «страховками», которыми перенасыщен интернет!

Судя по всему, повсеместно установленные комплексы фото-видеофиксации так и не выдрессировали наших водителей — по итогам десяти месяцев зафиксировано свыше 112,3 млн штрафов, что без малого на 20% больше, чем в прошлом году. Иначе говоря, систематическое увеличение числа камер направлено не на сокращение уровня аварийности на дорогах страны, а исключительно на пополнение бюджета.