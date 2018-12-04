Дача в придачу: видео тест-драйв обновленного Cadillac Escalade

Посвежевший Cadillac Escalade получил раскочегаренный до 426 сил мотор с новым восьмискоростным «автоматом» и опционально пугающей прохожих выпускной системой Borla. А еще «богатырю» достался целый букет сладостей жизни, включая систему ночного видения, функции автоматической парковки и полуавтономного управления.

Впрочем, не будем тратить буквы на перечисление всего, что имеется у внедорожника — если в вас до сих пор не кинули камнем, смотрите наш видео сюжет.