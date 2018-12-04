Дача в придачу: видео тест-драйв обновленного Cadillac Escalade

После обновления икона роскоши и стиля стала еще сильнее унижать достоинство других участников дорожного движения. Да, когда у тебя есть Escalade — прочего мира не существует! Автомобиль — дом: мой дом — моя крепость. Причем в нем будет одинаково комфортно в любом из кресел и в любых условиях эксплуатации.
Если вы знаете такого человека, которому бы не нравился Cadillac Escalade, то бросьте в него камнем. Этот породистый и могущественный внедорожник из США поднимает не только настроение даже у самых отъявленных завистников-ненавистников всего американского.
Посвежевший Cadillac Escalade получил раскочегаренный до 426 сил мотор с новым восьмискоростным «автоматом» и опционально пугающей прохожих выпускной системой Borla. А еще «богатырю» достался целый букет сладостей жизни, включая систему ночного видения, функции автоматической парковки и полуавтономного управления.
Впрочем, не будем тратить буквы на перечисление всего, что имеется у внедорожника — если в вас до сих пор не кинули камнем, смотрите наш видео сюжет.
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