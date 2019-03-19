Число жертв на московских дорогах снизилось на четверть

В 2018 году по сравнению с 2012 годом количество дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли и пострадали люди сократилось на 24,8%, количество погибших и раненых в ДТП — на 45% и 26,3 % соответственно, говорится в официальном сообщении главка.

Параллельно полиция зафиксировала снижение детской смертности в дорожных авариях в субъекте. Число погибших в ДТП несовершеннолетних сократилось на 58,8%.

Ведомство отмечает снижение социального риска — числа погибших в ДТП в пересчете на 100 000 жителей региона. Он уменьшился на 44,97%.

Транспортный риск (количество погибших в дорожных авариях на 10 000 транспортных средств) уменьшился почти в полтора раза — на 48,42%.