Мисо или кимчи: сравнительный тест-драйв Infiniti Q50 и Genesis G70

Фото: Вячеслав Василенко
Что такое азиатский премиум за 2 000 000 рублей? Портал «АвтоВзгляд» сравнил двух ближайших конкурентов в своем сегменте: японский Infiniti Q50 и корейский Genesis G70. И готов ответить на вопросы: заслуживают ли эти авто чести считаться премиальными и кому из них отдать предпочтение?
Алексей Батушенко

Чтобы оценить конкурентов по достоинству, следует, что называется, «столкнуть их лбами». Седаны Infiniti Q50 и Genesis G70 просто созданы для подобного состязания. По своим габаритам и компоновке кузова обе модели можно в первом приближении считать близнецами-братьями.

Оба азиата внешне, особенно в профиль, недвусмысленно претендуют на некоторую спортивность. Причем G70 чуть в большей мере. Дело в пропорциях. Капот «корейца» смотрится куда внушительней, чем у его японского визави. Почему, — становится понятно если под него заглянуть. 2-литровый бензиновый двигатель этого Genesis смотрится в моторном отсеке словно муравей не дне стакана. Под такой капот недвумысленно просится что-то вроде пятилитрового V8, как раз под него размерчик!

С точки зрения дизайна экстерьера явного фаворита из японо-корейской парочки выделить сложно. У каждого из них присутствует своя стилистическая идея, вполне имеющая право на жизнь и кошелек потенциального покупателя. Единственный нюанс в том, что G70 привлекает пока гораздо большее внимание окружающих. Все-таки широкие массы автовладельцев и прохожих явно не в курсе, что это за чудо такое — Genesis.

Внутри машины различаются не меньше, чем снаружи. Помимо радикально разного дизайна приборных досок, в глаза сразу же бросаются различия в оформлении центральных консолей. «Двухэтажная», с двумя тачскринами у Infiniti Q50 резко контрастирует с концепцией аналогичной части салона Genesis G70.

Дизайнеры корейской машины вынесли единственный монитор на верх торпедо, оформив его в виде «телевизора», торчащего над уровнем «подоконника». Его тоже можно «тачить», управляя мультимедиа. А блок управления климатом в виде «крутилок» и кнопок занял почти всю полезную поверхность центрально консоли. Поскольку она у G70 отнюдь не узенькая, корейцам пришлось все эти органы управления «размазать» по ней «тонким слоем».

У «финика» же за климат отвечает один из тачскринов, а за мультимедиа — другой. Что выбирать — плотную компоновку на центральной консоли как у Q50 или простор как у G70 — дело вкуса, оба подхода по-своему хороши. А вот пассажиры заднего ряда сидений явно предпочтут ехать в Infiniti Q50, а не в Genesis G70. У «корейца» явно меньше места.

По энерговооруженности машины, в первом приближении, примерно равны, если говорить об их стартовых комплектациях. У обеих под капотом установлен 2-литровые бензиновые турбомоторы. Только у Infiniti Q50 он мощностью 211 л. с., а у Genesis G70 — 197 л. с.

Корейцы, судя по всему, специально так сделали, чтобы подстроиться под российские налоговые и таможенные условия. Видимо, поэтому цены на G70 стартуют с 2 млн. рублей, а Q50 — с 2,3 млн. Обе машины оснащены АКП: «японец» 7-ступенчатой, «кореец» — восьмидиапазонной. А вот тип привода у рассматриваемых машин разный.

«Финик» — заднеприводный, хотя в топовой комплектации, с 405-сильным мотором, он оснащается полным. В то же время как любой G70 имеет привод на все колеса вне зависимости от мощности двигателя — что с базовым 197-сильным, что с топовым 247-сильным движком.

Так сложилось, что тест обоих седанов проходил во время сильнейшего снегопада, обрушившегося на Москву. Дорожные условия позволили оценить оба аппарата по достоинству, ибо и у заднего, и у полного привода есть свои преимущества и недостатки. Сразу скажем, что заднеприводный Q50 явно лучше разгонялся по расчищенному от снега асфальту. Все-таки чуть более мощный двигатель и отсутствие в трансмиссии раздаточной коробки, на которую неизбежно приходятся кое-какие потери энергии, дают о себе знать.

В том числе и этим объясняется разница в динамике моделей при разгоне до 100 км/ч — Infiniti Q50 на это требуется 7,3 секунды, а Genesis G70 — 8,3 секунды.

А как здорово на заднем приводе проходить повороты на заваленных снегом улицах! Чуть повернул руль, слегка поддал газку и Q50 сам закидывает вбок корму, вставая на нужную тебе траекторию.

Зато при прямолинейном разгоне по заснеженной дороге явно выигрывает полноприводный G70. Пока антипробуксовочная система «японца» «душит» его мощный мотор, не давая задним колесам буксовать в снегу, полный привод «корейца» спокойно уносит тебя вперед. Ну и при парковке на нечищеной коммунальщиками стоянке 4х4 дает фору заднему, — от законов физики никуда не денешься.

На Genesis G70 мы парковались и потом выезжали без каких-либо проблем отовсюду — главное, чтобы слой снега был не сильно выше нижней кромки бампера. А заднприводному Infiniti Q50 приходилось откровенно туго. Далеко не на каждое свободное от машин место можно было встать — чуть поглубже снег под колесами, и ты рискуешь вообще никуда потом не уехать. В некоторых местах проблему отчасти снимала парковка не кормой к бордюру, а «мордой» — чтобы заднему приводу потом было полегче при выезде.

Но как только коммунальщики убрали нападавшие миллиметры осадков, статус кво в смысле динамики и удобства использования машин восстановился.

Таким образом, можно сказать, что обе машины — и Genesis G70 и Infiniti Q50, — заслуживают внимания покупателя. Но каждый по-своему.

тест-драйв, сравнительный тест-драйв
13 февраля 2019
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