Мисо или кимчи: сравнительный тест-драйв Infiniti Q50 и Genesis G70

Чтобы оценить конкурентов по достоинству, следует, что называется, «столкнуть их лбами». Седаны Infiniti Q50 и Genesis G70 просто созданы для подобного состязания. По своим габаритам и компоновке кузова обе модели можно в первом приближении считать близнецами-братьями.

Оба азиата внешне, особенно в профиль, недвусмысленно претендуют на некоторую спортивность. Причем G70 чуть в большей мере. Дело в пропорциях. Капот «корейца» смотрится куда внушительней, чем у его японского визави. Почему, — становится понятно если под него заглянуть. 2-литровый бензиновый двигатель этого Genesis смотрится в моторном отсеке словно муравей не дне стакана. Под такой капот недвумысленно просится что-то вроде пятилитрового V8, как раз под него размерчик!

С точки зрения дизайна экстерьера явного фаворита из японо-корейской парочки выделить сложно. У каждого из них присутствует своя стилистическая идея, вполне имеющая право на жизнь и кошелек потенциального покупателя. Единственный нюанс в том, что G70 привлекает пока гораздо большее внимание окружающих. Все-таки широкие массы автовладельцев и прохожих явно не в курсе, что это за чудо такое — Genesis.