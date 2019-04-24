Найден способ «сливать» координаты ловушек ГИБДД в интернет

Выложить в общий доступ данные о координатах установки мобильных камер фиксации нарушений предложил в ходе конференции «Безопасная дорога», проходящей в Москве, вице-премьер Максим Акимов.

– «Треноги» ставятся бессистемно, сейчас их работает более 4 000,— сообщил Максимов. Он считает, что сведения о геометках этих контрольных приборов следует передавать «во все возможные системы поддержки движения», включая «Яндекс. Карты» и аналогичные сервисы, чтобы они были доступны водителям.

Используя эти данные, полагает вице-премьер, необходимо сверять координаты, указанные в штрафных постановлениях, с реальным местоположением камер — для выявления нарушений в процедуре фиксации нарушений.

По словам Акимова, также нужно предавать самой широкой огласке данные о местах концентрации ДТП, зонах проведения дорожных работ. Такого рода система оповещения может быть создана уже в 2019 году.