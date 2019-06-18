Номера опять начнут выдавать только по месту прописки

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки в законы, согласно которым, при регистрации автомобиля в ГИБДД будт выдаваться номерной знак с кодом того региона, где зарегистрирован его владелец.

—Сегодня из какого бы региона человек ни приехал, ему ставят на номерном знаке тот регион, где он его получает, неважно, где он зарегистрирован. Мы предлагаем это поменять, правительство это поддерживает. У человека остается право получить знак, например, в Москве, но если он зарегистрирован в Перми, то и номер у него будет пермский, — сообщил ТАСС автор инициативы, первый зампред комитета Госдумы по транспорту Михаил Авдеев.

Кроме того, законопроект предлагает сделать обязательным предъявление паспорта владельца автомобиля, если регистрационные действия с машиной производит от его имени какой-то другой человек. Сообщается, что эта мера направлена на противодействие мошенникам.