А пони — тоже кони: тест-драйв кроссовера Jaguar E-Pace

Стандартный рассказ об очередном автомобиле, взятом на тест-драйв, обычно начинается с описания красот или уродства кузова «клиента». В случае же с Jaguar E-Pace придется отступить от шаблона и начать с главного в этой машине — c того, как она едет.
Алексей Батушенко

Дело в том, что мы сели за руль «суперспортивной» модификации Jaguar E-Pace. 300-сильный бензиновый мотор с 400 Нм под капотом маленького кроссовера, да в паре с 9-ступенчатым «автоматом» — почти мечта любителя быстрой езды. Поэтому любование внешностью оставим на потом, а сейчас — скорее за руль и «тапку в пол»!

Собственно, я так и поступил, едва став временным обладателем этого E-Pace. И немедленно удивился. Настолько, что полез в папочку с документами на машину — изучать СТС. Нет, все правильно: в свидетельстве о регистрации черным по розовому напечатано — 300 л. с. А по субъективным ощущениям от разгона E-Pace — всего что-то около 200 «лошадок»

Ну ладно, будем считать, что я впервые в жизни сел за руль приличной машины и ничего не понимаю в «колбасных обрезках»… Но где же 9 передач коробки? Они при интенсивном ускорении должны «отщелкивать» с частотой автоматных пуль! Тоже как-то не чувствуется. В принципе, конечно, машина разгоняется. Без особых претензий: бодро-плавно-ровно, без надрывного рева мотора. Но не на 300 «лошадей». И даже письменные уверения компании-производителя в способности E-Pace уложиться в 6,5 секунд до 100 км/ч как-то не убеждают…

Со свечкой при заводских испытаниях, когда получали эту цифру, я не стоял, поэтому спорить не буду. Можно, конечно, мои претензии к динамике Jaguar E-Pace назвать вкусовщиной и попыткой «докопаться до столба». Но дело в том, что точно такие же впечатления произвела в свое время на меня и коллег по редакции езда на 290-сильном (с теми же 400-и ньютон-метрами) Land Rover Discovery Sport — кроссовере, построенном на общей «тележке» с E-Pace.

Все тогда дружно сошлись на мысли, что ее мотор был по каким-то причинам «задушен» и не развивал обещанных 290 «лошадей». Не иначе, в столь удручающем диссонансе виновата какая-то неисправность или глюк блока управления двигателем, решили мы тогда и не стали заострять внимание наших читателей на этой особенности «Диско». И тут точно такая же история с E-Pace. На неисправность уже не погрешишь. Но все, закончим с динамикой, чтоб не удивляться ей до бесконечности…

Хотя нет, не закончим! Именно такую резвость я бы предпочел, если не писал подобные заметки, а был бы «олигархом», выбирая машину для своей девушки. С одной стороны, она получит возможность смело рассказывать подругам про три сотни «лошадей» под капотом. А я при этом не буду бояться, что при старте «газ в пол» ее уши станут прилипать к подголовнику.

То есть, это даже хорошо, что самый маленький Jaguar держит под своим капотом не табун диких жеребцов, а стайку розовых дружелюбно-плюшево-ласковых пони. Или единорогов с блестками. С подобной «живностью» спокойно справится даже не особо продвинутый (мягко говоря) водитель.

Ходовая часть тут, кстати, тоже вполне отвечает «девчачьему» предназначению. Прежде всего, имеет место быть большой дорожный просвет — 205 мм. С ним еще нужно поискать бордюр такой высоты, чтобы дама могла притереть об него бампер E-Pace.

Да и в целом высокая посадка водителя этого кроссовера над дорогой способствует лучшему обзору и облегчает чувство габарита. В поворотах машина очень неплохо цепляется за асфальт. Но из-за высокого кузова, конечно, заметно в них кренится. На действия рулем реагирует в меру остро — не настолько четко, как «баварцы», но и не настолько флегматично, как «японцы».

Да, дорожную «мелочь» за рулем E-Pace чувствуешь достаточно отчетливо, но зато с серьезными рытвинами машина справляется без пробоев на кузов. Для обеспеченной девочки, не особо следящей за происходящим под колесами, как раз то, что нужно. Гораздо важнее для типичной мадам будет то, как машинка выглядит.

А к внешности E-Pace у нее претензий быть не должно. Хотя бы потому, что «Ведь это же Ягуар!», — как сказал бы Джереми Кларксон. Да и смотрится самый маленький Jaguar практически как уменьшенная копия своего «старшего брата» F-Pace. К интерьеру тоже серьезных вопросов нет.

Те, кто работал над дизайном и эргономикой авто явно фокусировались на комфорте и удобстве обитателей передних сидений. Это чувствуется уже потому, что при моем росте 180 см устроиться «сам за собой» на заднем ряду кроссовера я не могу — коленки не помещаются. И данное обстоятельство нисколько не скрашивает даже тот факт, что для задних пассажиров предусмотрели подогрев сидений и персональные USB-разъемы.

Возможно, участь «галерки» можно было бы облегчить — за счет уменьшения объема багажного отсека. Но на это компоновщики салона пойти не решились — куда б тогда будущие владелицы E-Pace грузили многочисленную и объемную добычу в финале набега на бутик или торговый центр?

Зато водителю и переднему пассажиру тут раздолье. E-Pace заметно шире большинства среднестатистических кроссоверов аналогичного размера. Однажды я специально припарковал E-Pace в одном ряду с Renault Duster бортом вплотную к бордюру.

Поглядел со стороны — такое впечатление, что Jaguar на пол-метра шире «французика». И эта «широта» более чем ощущается в салоне. Никакого намека на компактность.

За рулем чувствуешь себя также свободно, как в том же LR Range Rover. Перед водителем — стильный цветной дисплей приборки, на центральной консоли — еще один, 10-дюймовый, на который «завязана» мультимедийная часть автомобильной электроники.

И по набору функций ягуаровская мультимедийная система InControl более чем отвечает духу времени: с ее помощью через смартфон можно, например, дистанционно прогреть машину. Про наличие синхронизации с ней «музыки» и записной книжки телефона можно и не упоминать. Правда, пару раз за время теста комп машины «зависал», сбрасывая соединение с телефоном, но… «Но это же Ягуар!» — © Кларксон. Да, это настоящий британский Jaguar с ценником около 4 млн. рублей.

Эту же фразу, видимо, придется мысленно повторять, и наблюдая за «показометром» запаса топлива в баке. Скромная цифра расхода топлива (на официальном сайте Jaguar) «от 8 литров/100 км в смешанном цикле» — действительно очень скромна. И действительно «от». Поскольку даже в самом «пенсионерском» стиле, переведя машину в режим «эко», меньше 12 литров «на сотню» по вымершей первомайской Москве и загородным трассам тратить никак не получалось.

А если двигаться на E-Pace в нормальном режиме, но без резких «телодвижений» на дороге и штрафов «за скорость» — будь готов заливать около «двадцаточки» на каждые 100 км. Но тут ни чудес, ни трагедий никаких нет — кормить 300 «пони» под капотом чем-то нужно же…

кроссоверы
17 мая 2019
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