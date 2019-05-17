А пони — тоже кони: тест-драйв кроссовера Jaguar E-Pace

Дело в том, что мы сели за руль «суперспортивной» модификации Jaguar E-Pace. 300-сильный бензиновый мотор с 400 Нм под капотом маленького кроссовера, да в паре с 9-ступенчатым «автоматом» — почти мечта любителя быстрой езды. Поэтому любование внешностью оставим на потом, а сейчас — скорее за руль и «тапку в пол»!

Собственно, я так и поступил, едва став временным обладателем этого E-Pace. И немедленно удивился. Настолько, что полез в папочку с документами на машину — изучать СТС. Нет, все правильно: в свидетельстве о регистрации черным по розовому напечатано — 300 л. с. А по субъективным ощущениям от разгона E-Pace — всего что-то около 200 «лошадок»…

Ну ладно, будем считать, что я впервые в жизни сел за руль приличной машины и ничего не понимаю в «колбасных обрезках»… Но где же 9 передач коробки? Они при интенсивном ускорении должны «отщелкивать» с частотой автоматных пуль! Тоже как-то не чувствуется. В принципе, конечно, машина разгоняется. Без особых претензий: бодро-плавно-ровно, без надрывного рева мотора. Но не на 300 «лошадей». И даже письменные уверения компании-производителя в способности E-Pace уложиться в 6,5 секунд до 100 км/ч как-то не убеждают…

Со свечкой при заводских испытаниях, когда получали эту цифру, я не стоял, поэтому спорить не буду. Можно, конечно, мои претензии к динамике Jaguar E-Pace назвать вкусовщиной и попыткой «докопаться до столба». Но дело в том, что точно такие же впечатления произвела в свое время на меня и коллег по редакции езда на 290-сильном (с теми же 400-и ньютон-метрами) Land Rover Discovery Sport — кроссовере, построенном на общей «тележке» с E-Pace.