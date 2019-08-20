Минэкономразвития отыскало пользу в частных камерах автоматической фиксации

Министерство экономического развития встало грудью на защиту коммерческих камер автоматической фиксации, получающих львиную долю от сумм штрафов за нарушения водителями ПДД. Напомним, что ранее вице-премьер Максим Акимов, отвечающий в правительстве за вопросы транспорта, предложил постепенно отказаться от услуг частных камер на дорогах, передав их функции государству.

Согласно же докладу, подготовленному Минэкономразвития, снижение аварийности на участках дорог, где установлены частные камеры автоматической фиксации, достигает 19%. А там, где работают государственные камеры этот показатель, якобы, не выше 15%.

«В результате реализации всех соглашений, в которых размер платы публичной стороны зависит от количества собранных штрафов, аварийность снизилась на уровень выше среднего», — цитирует документ РБК.

Каким образом коммерческая природа частных камер смогла повлиять на снижение аварийности в докладе ответа не содержится. Ведь участки дорог для установки любых камер автоматической фиксации нарушений определяет исключительно ГИБДД.