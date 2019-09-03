Пошлины за новые номерные знаки отменят с 1 января 2020 года

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) опубликовала проект своего приказа, согласно которому понятие госпошлины за изготовление номерного знака машины, по большому счету, уходит в небытие.

Знаки, как известно, можно заказать у аккредитованной частной компании за деньги, в то время как в ГИБДД аналогичный платеж называется госпошлиной. Своим приказом ФАС, фактически, называет вещи своими именами и устанавливает единые тарифы на все платные действия, осуществляемые при регистрации авто.

С 1 января 2020 они станут обязательны как для МОТОТРЭР ГИБДД, так и для частных контор, занимающихся изготовлением госномеров. ФАС устанавливает расценки на том же уровне, который существует и сейчас в форме госпошлин в подразделениях ГИБДД.

Так, максимальная цена изготовления автомобильного госномера, в том числе и у «частников», не сможет превысить планку в 2000 рублей, мотоциклетного — 1500 рублей и бумажного «транзитного» знака — 200 рублей.

При регистрации машины автовладелец заплатит, как и сейчас, 2000 рублей. За выдачу нового СТС он отдаст 500 рублей, а за внесение изменений в ПТС 350 рублей.