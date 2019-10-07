Еще на четырех улицах Москвы заработали «ловушки» ЦОДД

Столичный «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) объявил о запуск еще четырех «выделенок» на улицах Москвы.

– На ул. Новослободская, Краснодарская, Марксистская и Маршала Шестопалова сегодня заработали участки новых выделенных полос. Они появились только там, где городскому транспорту мешали заторы. Без задержек поехали автобусы и троллейбусы по 25 маршрутам, — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте ЦОДД.

На Новослободской «выделенка» протянулась от пересечения с у. Лесная до Вадковского переулка. На Краснодарской — между ул. Цимлянская и Тихорецким бульваром. Улицу Маршала Шестопалова фактически сузили для свободного проезда от перекрестка с улицей Москворечье и до Каширского шоссе. На Марксистской «выделенка» от пересечения с ул. Маяковского до Таганской площади. Заметим, что в случае с Краснодарской улицей, после организации «автобусной» полосы для проезда всего остального транспорта осталась одна единственная полоса движения.

Можно не сомневаться, что непривычных к новому порядку движения водителей вскоре начнут массово штрафовать на этих участках с помощью камер автоматической фиксации.

Напомним, что до конца 2019-го московские власти сузят для движения легковушек и грузовиков еще девять улиц города. Среди них Ленинградское шоссе, улицы Красного Маяка, Яузская, Минская, Самотечная, Орликов переулок, Головинская эстакада, Проектируемый проезде №5108 и Калужское шоссе.