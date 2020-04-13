Из-за коронавируса ГИБДД перестала принимать экзамены на «права»

— Из-за прекращения деятельности автошкол приостановлен прием экзаменов на право управления транспортными средствами, — сообщил заместитель начальника ГУОБДД МВД России Олег Понарьин ТАСС.

Сроки заморозки экзаменационной деятельности на данный момент не определены и будут уточняться по мере развития общей ситуации с коронавирусом в регионах. Кроме того, по словам полицейского офицеры ГИБДД теперь полностью перешли на вынесение решений по нарушениям ПДД на месте.

Посещения водителями групп административной практики («группы разбора») в условиях распространения коронавируса, по его словам, практически прекращены. Исключения делается лишь для случаев, когда рассмотрение дел не входит в компетенцию Госавтоинспекции.