ГИБДД не прочь увеличить максимально разрешенную скорость до 150 км/ч

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Замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД высказался за увеличение максимальной разрешенной скорости на скоростных участках шоссе. По данным портала «АвтоВзгляд», подобные разговоры периодически возникают на протяжении уже многих последних лет, однако реализовывать подобные идеи никто не торопится.

– 150 км/ ч — это как раз предел проектирования дорог первой категории, четырехполосных с разделительной полосой. Стандарты, которые сейчас действуют в дорожной отрасли, рассчитаны на 130 км/ч. Поэтому в ближайшей перспективе, я думаю, можно вполне говорить про увеличение скорости до 130 км/ч, а с развитием документов по стандартизации, технологии, уборке, содержанию и ремонту высокоскоростных дорог можно замахнуться и на 150 км/ч — заявил замглавы ГУОБДД МВД РФ Олег Понарьин.

По данным ТАСС, ранее руководитель госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко заявлял, что максимальная разрешенная скорость на трассах платных трассах М-11 «Нева», М-4 «Дон» и Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) может быть увеличена до 150 км/ч.

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9 июля 2020
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