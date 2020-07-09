ГИБДД не прочь увеличить максимально разрешенную скорость до 150 км/ч

– 150 км/ ч — это как раз предел проектирования дорог первой категории, четырехполосных с разделительной полосой. Стандарты, которые сейчас действуют в дорожной отрасли, рассчитаны на 130 км/ч. Поэтому в ближайшей перспективе, я думаю, можно вполне говорить про увеличение скорости до 130 км/ч, а с развитием документов по стандартизации, технологии, уборке, содержанию и ремонту высокоскоростных дорог можно замахнуться и на 150 км/ч — заявил замглавы ГУОБДД МВД РФ Олег Понарьин.

По данным ТАСС, ранее руководитель госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко заявлял, что максимальная разрешенная скорость на трассах платных трассах М-11 «Нева», М-4 «Дон» и Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) может быть увеличена до 150 км/ч.