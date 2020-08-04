В России начнут выдавать новые автомобильные номера

Актуализированы изменения в стандарт ГОСТ Р 50577−2018 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования».

В соответствии с ними, для мотоциклов уменьшен размер знака, однако расположение символов на нем сохранено без изменений. Появился новый тип госномеров — для дипломатических мотоциклов.

Кроме того, изменения вводят дополнительный тип знаков для — «внедорожного мототранспорта». Под этим термином имеются в виду всевозможные снегоходы, болотоходы и мотовездеходы.

В соответствии с новым стандартом, изменяются типы регистрационных номеров для мопедов, спортивных машин и ретро-автомобилей.

Новый ГОСТ разработан ФКУ «НЦ БДД МВД России» в 2017—2018 годах, сообщает РИА Новости.