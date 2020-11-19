Полицейские камеры будут штрафовать нарушителей ПДД на самокатах

— Изначально мы исходим из того, что это в интересах самого человека, который пользуется электросамокатом и следит за своей скоростью движения. Какие-то электросамокаты имеют спидометры, какие-то — мобильное приложение для телефонов, на которое можно установить предел скорости и видеть реальную скорость. Если следить со стороны полиции, то для этого можно использовать ручные приборы и обычные системы видеонаблюдения, — заявил ТАСС начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.

Напомним, что ранее стало известно о планах МВД и Минтранса прописать в ПДД для обладателей СИМ запрет на движение по тротуарам со скоростью свыше 20 км/ч.

По мнению Митрошина, с помощью видеозаписи можно быстро установить, с какой скоростью водитель электросамоката двигался непосредственно перед столкновением с пешеходом или иным дорожным инцидентом.