Полицейские камеры будут штрафовать нарушителей ПДД на самокатах

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Планы властей упорядочить с помощью изменений Правил дорожного движения поведение владельцев электросамокатов, моноколес и прочих «средств индивидуальной мобильности» (СИМ) упираются в проблему наказаний для нарушителей. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает, как видят это будущее в МВД.

— Изначально мы исходим из того, что это в интересах самого человека, который пользуется электросамокатом и следит за своей скоростью движения. Какие-то электросамокаты имеют спидометры, какие-то — мобильное приложение для телефонов, на которое можно установить предел скорости и видеть реальную скорость. Если следить со стороны полиции, то для этого можно использовать ручные приборы и обычные системы видеонаблюдения, — заявил ТАСС начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.

Напомним, что ранее стало известно о планах МВД и Минтранса прописать в ПДД для обладателей СИМ запрет на движение по тротуарам со скоростью свыше 20 км/ч.

По мнению Митрошина, с помощью видеозаписи можно быстро установить, с какой скоростью водитель электросамоката двигался непосредственно перед столкновением с пешеходом или иным дорожным инцидентом.

автоправо, превышение скорости, штрафы, группа разбора, ПДД, КоАП
19 ноября 2020
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