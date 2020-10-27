Подержанные шины: как выбрать качественную зимнюю резину

Несмотря на обилие в СМИ и Интернете рекламы новых покрышек, тысячи, если не миллионы отечественных автовладельцев на протяжении многих лет приобретают и потом счастливо разъезжают на подержанной резине. Резон такого выбора простой — экономия денег на «переобувку» машины.
Пользуясь «бэушками», можно купить резину того же класса, что и планировал, но значительно дешевле. Или потратить столько же денег, сколько хотел, но купить вместо новых шин посредственного уровня подержанные, но классом выше. Что же нужно знать тем, кто решился на зимние колеса, бывшие в употреблении?
Во-первых, следует начинать с оценки степени износа покрышки и ее стоимости. Необходимо помнить, что связываться с подержанными покрышками, у которых остаточная глубина протектора меньше половины изначальной, — нет никакого смысла. Когда износ достаточно существенен, но еще не перевалил за 50%, следует особенно вдумчиво ответить себе на вопрос: настолько ли лучше вот этот бэушный комплект по сравнению с новым за ту же цену?
Во-вторых, нужно внимательно присмотреться к возрасту предполагаемой покупки. На каждой покрышке производитель обязательно указывает дату выпуска: ее можно узнать по маркировке на боковине. Информацию об этом несет комбинация из четырех цифр, заключенных в скобочки. Первые две обозначают номер недели в году, когда было выпущено колесо, а вторые две — собственно год. Покрышка не старше пяти лет — оптимальный вариант для покупки.
Как правило, хорошая резина служит и дольше этого срока, но при его превышении уже сложно гарантировать сохранность силового каркаса, который может подвести в экстремальной ситуации на дороге. Если речь идет о приобретении комплекта подержанных колес одной и той же модели, то даты выпуска на них должны либо совпадать, либо минимально различаться. В противном случае можно быть уверенным, что часть комплекта докупалась в процессе эксплуатации. Скорее всего, из-за выхода из строя части покрышек.
Такое открытие должно либо заставить отказаться от конкретного «лота», либо удвоить внимание в поиске на колесах следов повреждений и ремонтов. Пожалуй, не стоит даже упоминать, что шины с грыжей или вылезшим на поверхность кордом в принципе не стоит покупать. А вот латка-другая на внутренней части шины — вполне нормально, и на ее надежность не влияет. За исключением случая, когда заплата занимает более трети ширины покрышки. Это означает, что повреждение было существенным и прочность изделия серьезно нарушена. Следы сварки резины как на внутренней стороне, так и на боковинах внешней части также кричат о тяжелых «травмах» в прошлом, из которых покрышка вышла с изрядной потерей прочности. Застывшие потеки герметика на внутренней поверхности — однозначная причина отказаться от покупки колеса. Есть большая вероятность, что его уже невозможно отбалансировать.
Зимнюю резину с существенной недостачей шипов тоже брать не стоит. Но 5—10 пустующих гнезд из-под них в протекторе колеса напрягать не должны. Множественные микротрещины на боковинах — еще один повод для отказа от колеса. Ведь это четкий сигнал, что резина уже слишком старая, либо состарилась из-за неправильного хранения.
Вооружившись этими теоретическими знаниями, можно непосредственно приступать к поиску подержанных зимних шин. Можно, конечно, лично отправиться в ближайшую торговую точку, специализирующуюся на колесах б/у. Но гораздо удобнее заняться поисками через Сеть. Ведь там продают «шиповки» и «липучки» не только магазины, но и, преимущественно, такие же автовладельцы, как и ты. Сейчас все делают это на таких торговых площадках в Интернете, как «Авито Авто».
Собственно, тут и цены более демократичные, нежели в магазинах, по причине большого предложения от «частников». Люди тут, чаще всего, пытаются не высокую прибыль получить, а избавиться от старых колес, чтобы купить потом новые. Преимущество подобных ресурсов в том, что они, как правило, стараются максимально упростить посетителю поиск именно того товара, который ему нужен. Даже если человек вообще не представляет, как правильно искать в Интернете. Поисковая система того же «Авито Авто» прекрасно поймет, что именно хочет найти человек, выдавший запрос типа: «шины 18/21 шкода б/у». Ну желает человек купить для своей Skoda с рук покрышки размером либо R18, либо R21 — даром, что не может (или не хочет) свои запросы толком сформулировать… Для менее ленивых и дотошных покупателей резины универсальная, по своей природе, торговая площадка организовала сервис по подбору колес.
Так, в разделе «Запчасти и аксессуары» на «Авито Авто» имеется возможность «забить» в соответствующие окошечки поисковика основные параметры разыскиваемой бэушной шины, и система выдаст все подходящие варианты из объявлений, размещенных на сайте. Результаты можно сравнить с ценами и ассортиментом новых колес, представленных на «Авито Авто». Очень наглядно получается, на самом деле. Особенно с учетом возможности отфильтровать интересующие объявления о продаже покрышек по географическому принципу, чтобы не ездить на другой конец города на «смотрины» приглянувшихся покрышек, а иметь дело с продавцами по соседству.
Таким образом, если разобраться, то за интернет-площадками вроде «Авито Авто» с их сервисными возможностями — будущее, хотя и традиционные точки, торгующие подержанной резиной, пока остаются востребованы многими автовладельцами.