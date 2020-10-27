Подержанные шины: как выбрать качественную зимнюю резину

Несмотря на обилие в СМИ и Интернете рекламы новых покрышек, тысячи, если не миллионы отечественных автовладельцев на протяжении многих лет приобретают и потом счастливо разъезжают на подержанной резине. Резон такого выбора простой — экономия денег на «переобувку» машины.

Пользуясь «бэушками», можно купить резину того же класса, что и планировал, но значительно дешевле. Или потратить столько же денег, сколько хотел, но купить вместо новых шин посредственного уровня подержанные, но классом выше. Что же нужно знать тем, кто решился на зимние колеса, бывшие в употреблении?

Во-первых, следует начинать с оценки степени износа покрышки и ее стоимости. Необходимо помнить, что связываться с подержанными покрышками, у которых остаточная глубина протектора меньше половины изначальной, — нет никакого смысла. Когда износ достаточно существенен, но еще не перевалил за 50%, следует особенно вдумчиво ответить себе на вопрос: настолько ли лучше вот этот бэушный комплект по сравнению с новым за ту же цену?

Во-вторых, нужно внимательно присмотреться к возрасту предполагаемой покупки. На каждой покрышке производитель обязательно указывает дату выпуска: ее можно узнать по маркировке на боковине. Информацию об этом несет комбинация из четырех цифр, заключенных в скобочки. Первые две обозначают номер недели в году, когда было выпущено колесо, а вторые две — собственно год. Покрышка не старше пяти лет — оптимальный вариант для покупки.