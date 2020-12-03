В России начали выдавать «права» нового типа: пора менять старые?

С 3-го декабря водители начали получать «права» с измененным дизайном. Недавним приказом главы МВД Владимира Колокольцева №61032, на бланке водительского удостоверения к надписи в верхней части «прав» — «ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ» и его французскому переводу «PERMIS DE CONDUIRE» — добавился английский вариант: «DRIVING LICENCE».

Так же теперь будет несколько иначе оформляться ПТС. Машины, срок регистрации которых в ГИБДД по тем или иным причинам ограничен, получат СТС с соответствующими «особыми отметками».

Заметим, что все ранее выданные действующие «права», СТС и ПТС остаются действующими, бежать и менять их на новые не нужно.