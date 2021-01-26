МВД рассказало о переводе «прав» в QR-коды для смартфонов

– В настоящее время совместно с Минцифры России в целях повышения удобства водителей ведется совместная проработка возможности дублирования в электронной форме документов, выдаваемых на бумажных носителях. Для проверки электронных документов предполагается использование исключительно мобильных устройств сотрудников полиции с установленным на них сертифицированным программным обеспечением. В качестве средства для передачи электронных документов с мобильного устройства водителя на мобильное устройство сотрудника полиции на текущий момент планируется использование двумерных штрих-кодов (QR-кодов), — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

При этом она оговорилась, что на данный момент ведомство работает над идеей перевести «в цифру» свидетельства о регистрации транспортного средства. И лишь потом, в случае удачного воплощения этого проекта, произвести аналогичную трансформацию и над «правами».