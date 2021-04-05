ГИБДД использует новый способ отлова нарушителей «с воздуха»

Все очень просто: чтобы зафиксировать такое нарушение, как «выезд на полосу, предназначенную для встречного движения», сотруднику ДПС нужно встать поудобнее — то есть так, чтобы зафиксировать выезд на «встречку» при помощи фото- или видеокамеры.

Естественно, в этом случае потенциальный нарушитель может увидеть стоящий экипаж и отказаться от опасного маневра. С точки зрения безопасности — это здорово: ведь главное — пресечь нарушение, а не «срубить палку». Но та самая «палочная» система требует обратного: когда нет протокола — нет и профилактики.

В этом плане дрон — просто уникальная находка! Его можно запускать в самых коварных местах, оставаясь совершенно невидимым для водителей. А дальше — взмах «палочкой» и остановка нарушителя.

К слову, пользоваться коптерами гаишники имеют полное право, ведь речь идет не об автоматической фиксации нарушения (для этого нужно сертифицированное средство), а о создании видеозаписи, которая пойдет как доказательство для суда.

И еще одна новость на тему ГИБДД. Все водители знают, что садиться за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения ни в коем случае нельзя, ведь это — огромный риск для жизни и здоровья окружающих. Но никто не задумывается о том, что малоприятными последствиями может обернуться даже перевозка «веселых» пассажиров. Какими именно, рассказывает портал «АвтоВзгляд».