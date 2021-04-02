Почему в кровавой аварии блогера Эдварда Била виновата ГИБДД

Блогер с ником Эдвард Бил, в миру — выходец из солнечной Молдавии Эдуард Биль, доездился. Устроил аварию, в которой его синяя Audi RS 6 Avant превратила в груду искореженного металлолома VW Polo на встречной полосе Садового кольца в Москве и отправила в реанимацию сидевшую за рулем женщину. Об этом событии вещают из каждого «утюга», а потому подробно останавливаться на нем не будем.
Нас больше интересует происходившее до резонансного ДТП. Только сейчас вдруг внезапно выяснилось, что дерзкий молдавский блогер купил свою Audi в самом начале 2021-го года, не поставил авто на учет в ГИБДД и спокойно разъезжал на нем с фактически недействительными номерами до самого момента аварии на Садовом.
Узнав о трагедии, Дептранс Москвы в своем телеграмм-канале обиженно сообщил, что персонаж по имени Эдвард Бил ежедневно «ловил» по 4—5 штрафов с камер автоматической фиксации нарушений ПДД. Часто — за езду по улицам столицы со скоростью под 170 км/ч! Всего за «героем» числятся 566 нарушений. Получается, что лихач месяцами угрожал жизням сотен и тысяч жителей города, носясь, как ужаленный на своем «заряженном» авто.
Так сколько там миллиардов из городского бюджета уже вбухано в установку и обслуживание чуть ли не 4000 полицейских камер на улицах города? Комплексы фото-видеофиксации просто позарез нужны для безопасности на дорогах — постоянно твердят нам «ответственные пиджаки». И где эта безопасность?! По факту, вся система тотального видеослежения за водителями по-настоящему хорошо умеет лишь собирать штрафы с законопослушных граждан — за их случайные превышения скорости на пару км/ч. А перед реальным нарушителем дорогостоящая паутина камер пасует, — как показывает случай с Эдвардом Билом!
Также интересно, почему не работают суперсовременные полицейские электронные системы слежения и правоохранительные «нейронные сети», о которых периодически так важно вещают чиновники и кадры ГИБДД? Те, которые якобы умеют вычислять злостных нарушителей ПДД и оперативно натравливать на них доблестные экипажи ДПС?
Где все эти мощные компьютерные серверы, моментально отправляющие в реальном времени экипажам ГИБДД сигналы о приближении к ним машины серийного нарушителя? Где громко распиаренные несколько лет назад «скрытые патрули ГИБДД»?
И вообще: что делала ГИБДД все эти три месяца, пока под камерами и мимо ее патрулей со свистом носилась редкая и приметная машина с молдавским «хайпожором» внутри? Он ведь даже не ленился видеодоказательства своих покатушек выкладывать в общедоступные социальные сети!
Сложно поверить, что эту Audi RS6 с января по апрель ни разу не тормозили для банальной проверки документов! А если останавливали, то почему ни один из инспекторов не удосужился сверить с полицейскими базами данных СТС Audi — через штатный «планшет»? Или все-таки «пробивали клиента», но Эдвард Бил «договоривался на месте» с сотрудниками?
При любом раскладе, безнаказанность гражданина Биля отлично иллюстрирует вопиющую неэффективность и бессилие ответственных за безопасность на дорогах столицы полицейских подразделений и профильных городских служб. Как оказалось, они могут эффективно противостоять только нарушителям правил парковки в городе, а превентивно нейтрализовать по-настоящему опасного нарушителя ПДД не в состоянии. Хотя и имеют для этого все возможности.