Почему в кровавой аварии блогера Эдварда Била виновата ГИБДД

Блогер с ником Эдвард Бил, в миру — выходец из солнечной Молдавии Эдуард Биль, доездился. Устроил аварию, в которой его синяя Audi RS 6 Avant превратила в груду искореженного металлолома VW Polo на встречной полосе Садового кольца в Москве и отправила в реанимацию сидевшую за рулем женщину. Об этом событии вещают из каждого «утюга», а потому подробно останавливаться на нем не будем.

Нас больше интересует происходившее до резонансного ДТП. Только сейчас вдруг внезапно выяснилось, что дерзкий молдавский блогер купил свою Audi в самом начале 2021-го года, не поставил авто на учет в ГИБДД и спокойно разъезжал на нем с фактически недействительными номерами до самого момента аварии на Садовом.

Узнав о трагедии, Дептранс Москвы в своем телеграмм-канале обиженно сообщил, что персонаж по имени Эдвард Бил ежедневно «ловил» по 4—5 штрафов с камер автоматической фиксации нарушений ПДД. Часто — за езду по улицам столицы со скоростью под 170 км/ч! Всего за «героем» числятся 566 нарушений. Получается, что лихач месяцами угрожал жизням сотен и тысяч жителей города, носясь, как ужаленный на своем «заряженном» авто.