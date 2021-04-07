Штраф за нарушения на железнодорожных путях вырастет в пять раз

Вот статистика, которую портал «АвтоВзгляд» получил непосредственно от РЖД: за 2020 год на железнодорожных переездах по вине водителей произошло 204 столкновения с железнодорожными составами. Это на 18% меньше, чем было зафиксировано годом ранее! Правда, большая часть происшествий имела весьма печальные последствия: в «железнодорожных» ДТП пострадали 95 человек, из которых 29 погибли.

Так что, может, и правильно, что Госдума приняла в третьем окончательном чтении поправки в статью 12.10 КоАП. Они увеличивают штраф за нарушения ПДД на железнодорожных переездах с одной до пяти тысяч рублей. Любопытно, что наказание будет применяться, в том числе тогда, когда водитель переезжает нерегулируемый переезд в момент приближения к нему «в пределах видимости» локомотива или дрезины — этого уточнения раньше не было. Ранее наказывалось только пересечение путей вне переезда, выезд на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного.

И продолжая тему штрафов и наказаний. Все большее число региональных подразделений ГИБДД пробует ловить нарушителей при помощи квадрокоптеров. Считается, что первыми дроны опробовали тюменские гаишники, а сейчас их примеру последовали придорожные полицейские Новосибирской области. Портал «АвтоВзгляд» разобрался, почему коптеры стали столь популярны су служивых.