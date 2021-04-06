ГИБДД окончательно разобралась с нарушителями на «армянских номерах»

— Машин из Армении практически нет, это старые завозы. К тому же мы все равно выработали систему регистрации у себя владельцев таких транспортных средств в единой информационной базе, — сообщил глава ГИБДД России Михаил Черников в эфире телеканала «Россия-24».

Напомним, что полиция в 2020 году взялась за машины с армянским госномерами. Их водители приобретали авто в Армении, не ставили их на российский, благодаря чему безнаказанно могли нарушать ПДД, не опасаясь штрафов с камер автоматической фиксации.

По словам г-на Черникова, сейчас водителей, которые купили транспортное средство в Закавказье и ввезли его на территорию России, можно легко отследить. Для этого при любой остановке сотрудником ДПС такого автомобиля, все данные его водителя вносятся в информационную базу. После чего штрафы с камер автоматической фиксации легко находят своего «автора».