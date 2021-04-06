ГИБДД окончательно разобралась с нарушителями на «армянских номерах»

фото МВД
Жесткие меры, предпринятые ГИБДД в прошлом году к владельцам машин с армянскими номерами, дали, похоже, свои плоды. Дорожная полиция настолько активно «кошмарила» на дорогах их водителей, что теперь люди всячески избавляются от таких авто. Этот факт, по данным портала «АвтоВзгляд», косвенно подтверждает недавнее заявление главного гаишника страны.

— Машин из Армении практически нет, это старые завозы. К тому же мы все равно выработали систему регистрации у себя владельцев таких транспортных средств в единой информационной базе, — сообщил глава ГИБДД России Михаил Черников в эфире телеканала «Россия-24».

Напомним, что полиция в 2020 году взялась за машины с армянским госномерами. Их водители приобретали авто в Армении, не ставили их на российский, благодаря чему безнаказанно могли нарушать ПДД, не опасаясь штрафов с камер автоматической фиксации.

По словам г-на Черникова, сейчас водителей, которые купили транспортное средство в Закавказье и ввезли его на территорию России, можно легко отследить. Для этого при любой остановке сотрудником ДПС такого автомобиля, все данные его водителя вносятся в информационную базу. После чего штрафы с камер автоматической фиксации легко находят своего «автора».

штрафы, видеофиксация, ГИБДД
6 апреля 2021
1401