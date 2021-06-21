Минэкономики выступило против штрафов ГИБДД за неработающую АВS

Минэкономики дало отрицательный отзыв на предложение МВД расширить список неисправностей машины, при обнаружении которых сотрудником ГИБДД водителя могут оштрафовать. По мнению специалистов министерства, неработающая антиблокировочная система (горящий значок «АБС» на приборной панели) и нефункционирующая система очистки фар головного света не угрожают безопасности дорожного движения. По этой причине они сочли избыточными эти положения разработанного МВД документа, сообщает Коммерсант.

В данный момент действует старый перечень неисправностей, с которыми запрещена эксплуатация авто. В него входят неисправные тормоза, рулевое управление и головной свет в темное время суток. ГИБДД считает его устаревшим и предлагает дополнить кучей новых пунктов, среди которых капающее из КП или двигателя масло, горящий на панели приборов «чек-энджин», скол, неожиданно появившийся на лобовом стекле, перегоревшая в пути лампочка и ряд им подобных неполадок, не влияющих на безопасность дорожного движения.

Портал «АвтоВзгляд» неоднократно уже писал о потенциальной коррупционноемкости этих пунктов и невозможности выполнения многих из них в реальной эксплуатации авто. Тем не менее, перечисленные выше по-настоящему волюнтаристские положения не вызвали у «специалистов» Минэкономики никаких претензий.