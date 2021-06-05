Битва реинкарнаций: сравнительный тест LADA Niva Travel и Renault Duster

LADA Niva Travel в ходе своего перерождения из Chevrolet Niva получила новые капот, крылья, пластиковый обвес, шноркель. Стала смотреться совершенно по-новому, вполне современно. А Renault Duster совсем недавно пережил смену поколений. Его кузов удлиннился на 150 мм, обзавелся свежими решеткой радиатора, фарами и задними фонарями. Исчезли и выступающие «мускулы» колесных арок.
Но вот парадокс. Дабы понять, что перед тобой новый Duster, нужно специально присматриваться к деталям его экстерьера. А для опознания в потоке Niva Travel достаточно одного мимолетного взгляда — ее внешность прямо-таки бросается в глаза. Забавно, но пока я ездил на новеньком Renault Duster, на меня «ни одна собака» внимания не обращала. А за рулем Travel я периодически ощущал себя экспонатом кунсткамеры: машины соседей по потоку часто притормаживали, пристраивались сзади — рассматривали. Некоторые потом «бибикали», привлекая мое внимание, водители высовывали в окно кулаки с поднятым вверх большим пальцем. Может они думали, что это я сам так затюнинговал свою старушку-«шниву»?
Строго говоря: то, что сделали с Niva в ходе ее «перезапуска» на АВТОВАЗе вполне можно классифицировать именно, как заводской тюнинг. Ведь ни с кузовом, ни основными системами и агрегатами машины ничего не случилось — они достались ей от Chevrolet Niva.
Главные новации, полученные отечественным внедорожником — из области опций. Которыми он укомплектован теперь не хуже иномарок. Как и Duster, кстати. У обеих машин есть и кондиционеры, и тач-скрины «мультимедийки», и камеры заднего вида… У Duster, правда, имеется еще и вариант с климат-контролем. Да и с общей эргономикой у «француза» получше. Руль, например, регулируется не только по высоте, как у российского визави, но и по вылету.
Зато Niva удивила своим водительским сиденьем. Оно, конечно, далеко от идеала удобства, но, как ни странно, сидеть в нем заметно комфортнее, чем в Duster. С точки же зрения задних пассажиров Renault Duster у «Нивы» безусловно выигрыват. На его диване гораздо удобнее — банально есть кое-какое место для ног. Да и объемом багажника исконно отечественная модель не блещет: 320 литров полезного объема против 428 литров у конкурента.
Что касается сравнения моделей на ходу, то тут все неоднозначно. Ведь в качестве соперника нашей LADA Niva Travel с 80-сильным мотором, пятиступенчатой МКП и олдскульным постоянным полным приводом с «понижайкой» достался Renault Duster со 150-сильным турбомотором 1.3 TCe, механической «шестиступкой» и полным приводом на основе электронно управляемой муфты. При таких вводных сравнивать динамику машин просто глупо.
Хотя объективно, 80 бензиновых «лошадок» под капотом для полуторатонной Niva явно маловато. На трассе свыше 100 км/ч ускоряться просто не хочется, а про обгоны на таких скоростях лучше и не вспоминать… Зато 150 «силенок» Duster превратили этот кроссовер просто в «песню» при городской езде. Да, «до сотни» он разгоняется за отннюдь не спортивные 10 секунд. Зато при стартах с места до 70—80 км/ч он может «рвать» большинство соседей по потоку — если приноровиться четко перекидывать передачи.
Элктроусилитель «баранки» Duster и конструкция рулевого управления обеспечивают куда более четкий контроль над машиной. А гидроусилитель Niva вызвал у автора этих строк ностальгическую слезу человека, которому некогда довелось пилотировать отечественную «баржу» системы «Волга». Когда я впервые выкрутил до упора руль «Нивы», «гидрач» жалобно и громко взвыл…
В плане управляемости на асфальте Niva Travel уступает Duster. Но одновременно она плюет с высокой колокольни на ямы и ухабы, попадающиеся под колеса! Энергоемкости и ходов подвески для этого — за глаза. А ходовую Duster на ухабе вполне можно «пробить» до кузова. Конечно, не на каждом буераке, но можно.
Хотя кроссовер от Renault и славится (среди одноклассников) своей способностью лазать по грязи, «Ниве» он все-таки уступит на серьезном бездорожье. Дорожный просвет у него хоть и не шибко, но меньше 220 миллиметров клиренса вазовского «путешественника». Да и геометрия кузова у потомка «шнивы» более приспособлена к форсированию крутых склонов. При покорении «бездороги» на «Дастере» можно принудительно заблокировать муфту, заставляющую задние колеса грести. А первая передача его МКП такая короткая, что вполне может сойти за аналог классической «понижайки», имеющейся у «Нивы».
Наслушавшись рассказов про перегрев муфты при долгом буксовании и вызываемое этим событием отключение заднего привода у Duster, решил попробовать довести ее до такого состояния. Прокатился на «французе» по осклизлой после хорошего ливня лесной грунтовке. Минут 40 практически непрерывного буксования по лужам и раскисшей глинистой почве — и я вновь «выскочил» на асфальт. А полный привод так и не отрубился ни разу, муфта не перегрелась. Как говорили герои известной телепрограммы: «миф разрушен»!
В заключение нельзя не сравнить наших героев с точки зрения цены. Ведь именно этот фактор чаще всего становится решающим при выборе машины. Так, «наша» LADA Niva Travel в максимально нашпигованной комфортными опциями комплектации стоит 941 900 рублей (хотя «в базе» за нее просят всего 780 000 рублей). А самый доступный Renault Duster с полным приводом — с 1,6-литровой 117-сильной атмосферной «бензинкой» под капотом стартует с 1,18 млн рублей. Почувствуйте разницу, как говорится. Впрочем, иномарки, пусть и выпущенные в нашей стране дешевле отечественных изделий быть не могут по определению.