Битва реинкарнаций: сравнительный тест LADA Niva Travel и Renault Duster

LADA Niva Travel в ходе своего перерождения из Chevrolet Niva получила новые капот, крылья, пластиковый обвес, шноркель. Стала смотреться совершенно по-новому, вполне современно. А Renault Duster совсем недавно пережил смену поколений. Его кузов удлиннился на 150 мм, обзавелся свежими решеткой радиатора, фарами и задними фонарями. Исчезли и выступающие «мускулы» колесных арок.

Но вот парадокс. Дабы понять, что перед тобой новый Duster, нужно специально присматриваться к деталям его экстерьера. А для опознания в потоке Niva Travel достаточно одного мимолетного взгляда — ее внешность прямо-таки бросается в глаза. Забавно, но пока я ездил на новеньком Renault Duster, на меня «ни одна собака» внимания не обращала. А за рулем Travel я периодически ощущал себя экспонатом кунсткамеры: машины соседей по потоку часто притормаживали, пристраивались сзади — рассматривали. Некоторые потом «бибикали», привлекая мое внимание, водители высовывали в окно кулаки с поднятым вверх большим пальцем. Может они думали, что это я сам так затюнинговал свою старушку-«шниву»?

Строго говоря: то, что сделали с Niva в ходе ее «перезапуска» на АВТОВАЗе вполне можно классифицировать именно, как заводской тюнинг. Ведь ни с кузовом, ни основными системами и агрегатами машины ничего не случилось — они достались ей от Chevrolet Niva.