Поправка в КоАП о штрафе за громкий выхлоп отправлена в правительство

На отзыв в правительство отправился проект очередных поправок в КоАП. Он позволит местным властям вводить наказание для «за нарушение тишины и покоя граждан с использованием автомобилей или мотоциклов в виде штрафа для физических лиц в размере от 5 000 рублей и более в зависимости от мощности двигателя транспортного средства нарушителя».

В том же законопроекте устанавливается возможность фиксации таких правонарушений с помощью специальных технических средств — шумомеров, работающих в автоматическом режиме и совмещенных со средствами фотовидеофиксации.

Напомним, что эти новеллы в КоАП родились в Мосгордуме в кратчайшие сроки — почти сразу же после соответствующего заявления московского мэра Сергея Собянина. При том что на данный момент штраф за нарушение тишины установлен в размере 500 рублей.

Сообщалось также, что в районе Патриарших прудов в центре Москвы столичный Дептранс уже установил первую камеру автоматической фиксации превышения шума транспортными средствами. Заметим, что к законности и эффективности «автоматического» способа оформления штрафов за громкий автомобильный выхлоп у ряда экспертов сразу же возникло множество вопросов.