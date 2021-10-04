Чемодан, вокзал, Hiace: тест-драйв VIP-автобуса от Toyota

«С лица» Toyota Hiace VX милым симпотяжкой назвать язык не повернется. Оно и понятно: всякие «ми-ми-ми» на «морде» автобуса длиной больше пяти метров и стальной рамой под полом смотрелись бы, как минимум, по-дурацки. Поэтому ей придали техногенно-брутальное выражение в традиционном для нынешней Toyota стиле — «не как все». За это «самураев» можно лишь поблагодарить. Если в области автомобильного дизайна хотя бы кто-то не будет ейчас упрямо идти своим самобытным путем, то китайским автопроизводителям очень скоро придется по десятому кругу списывать друг у друга решения в экстерьере новых поколений своих машин.

Подробно описывать облик Toyota Hiace смысла особого не вижу: гораздо информативнее будет ознакомление с его изображениями. Тем более, что у него, как и у любого другого вэна с коммтрансовскими корнями, все самое визуально примечательное живет на «морде». Ну и на форму задних блокфар можно еще обратить внимание. В остальном это автобус с достаточно стандартным силуэтом. Нет, ну а чего вы хотели от корпоративного шаттла? Изящества спорткупе? Не дождетесь!

Тут за спиной водителя не миниатюрный багажничек с упакованной туда складной крышей, а три ряда посадочных мест: две пары капитанских кресел и задний диван, по факту состоящий из двух «сидушек» — на два и одно место.