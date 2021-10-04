Чемодан, вокзал, Hiace: тест-драйв VIP-автобуса от Toyota

«С лица» Toyota Hiace VX милым симпотяжкой назвать язык не повернется. Оно и понятно: всякие «ми-ми-ми» на «морде» автобуса длиной больше пяти метров и стальной рамой под полом смотрелись бы, как минимум, по-дурацки. Поэтому ей придали техногенно-брутальное выражение в традиционном для нынешней Toyota стиле — «не как все». За это «самураев» можно лишь поблагодарить. Если в области автомобильного дизайна хотя бы кто-то не будет ейчас упрямо идти своим самобытным путем, то китайским автопроизводителям очень скоро придется по десятому кругу списывать друг у друга решения в экстерьере новых поколений своих машин.
Подробно описывать облик Toyota Hiace смысла особого не вижу: гораздо информативнее будет ознакомление с его изображениями. Тем более, что у него, как и у любого другого вэна с коммтрансовскими корнями, все самое визуально примечательное живет на «морде». Ну и на форму задних блокфар можно еще обратить внимание. В остальном это автобус с достаточно стандартным силуэтом. Нет, ну а чего вы хотели от корпоративного шаттла? Изящества спорткупе? Не дождетесь!
Тут за спиной водителя не миниатюрный багажничек с упакованной туда складной крышей, а три ряда посадочных мест: две пары капитанских кресел и задний диван, по факту состоящий из двух «сидушек» — на два и одно место.
Все кресла и сиденья можно двигать вперед-назад и, разумеется, складывать спинки. Надо сказать, что попытку «впихнуть невпихуемое» (три ряда сидений в относительно короткий кузов вэна) можно назвать удачной лишь с некоторой натяжкой. Нормально сидеть одновременно на всех рядах можно при условии, что диван будет задвинут вплотную к задней двери. Из-за этого места для багажа там не останется совсем.
Так что если перед вами стоит задача регулярно возить в аэропорт по восемь пассажиров с чемоданами, лучше остановить свой выбор на более длинной 6-метровой версии Hiace — системы «маршрутка». Но для его пилотирования нужно иметь уже «автобусное» водительское удостоверение. А на нашем VIP-автобусе, по идее, должны путешествовать «топчики» корпорации. Для их удобства вполне можно совсем демонтировать третий ряд сидений и создать боссам полный комфорт. Благо оставшиеся четыре кресла вполне удобны, «кондей» для задней части салона предусмотрен, сдвижные боковые двери — на электроприводах.
Главное — не давать начальству самостоятельно заниматься погрузкой своего барахла через заднюю дверь! У нее нет электропривода, зато гидравлические упоры, помогающие ее поднять, мощны и внезапны: с непривычки можно заработать предательский апперкот, открывая ее — от резко взмывающей вверх массивной железяки.
Заметим, что в комплектации Hiace VX почему-то не предусмотрен подогрев сидений водителя и переднего пассажира. Хотя пара заглушек под соответствующие кнопки на центральной консоли присутствуют. То ли в японских корпорациях начальству просто плевать, как там себя чувствует водитель, то ли просто не подумали. Ведь в серьезный мороз машина (и сиденья) будут прогреваться долго — мотор-то тут дизельный.
Хотя существует и иная версия отсутствия подогрева пятой точки драйвера: раз VIP-пассажиры будут мерзнуть в своих комфортабельных, но не обогреваемых креслах, так почему какой-то водитель должен чувствовать себя лучше, чем боссы?
В остальном рабочее место «пилота» Toyota Hiace нареканий не вызывает. Высокая посадка, отличная обзорность, тачскрин «мультимедийки» (такая же стоит, например, в Camry), здоровенный короб для барахла в подлокотнике — что еще нужно, дабы прекрасно чувствовать себя за рулем большой машины в городском потоке?
Руль тут, кстати, «короткий» (для минивена) — всего 3,5 оборота от упора до упора. С учетом того, что привод у Hiace задний, развороты «на месте» во всяких узкостях на этом вэне выполняются легко и непринужденно. А камера заднего вида только помогает в этом.
Под коротеньким капотом Toyota Hiace устроился всего лишь 150-сильный 2,4-литровый дизель — как на дорестайлинговом Prado. Хорошо это или плохо?
В городских условиях от недостатка динамики за рулем микроватобуса страдать не приходится. Первая и вторая передачи 6-ступенчатого «автомата» в его трансмиссии достаточно «короткие». Это позволяет вполне комфортно чувствовать себя в потоке мегаполиса. На трассе, на скоростях в районе 100 км/ч, пушечное ускорение машине с весом под 2,5 тонны и аэродинамическим сопротивлением, как у Hiace имеющаяся связка мотор/коробка обеспечить, разумеется, не могут. Но неторопливо раскочегариться до нештрафуемых 128 км/ч и спокойно плыть на этой скорости с включенным адаптивным круиз-контролем — милое дело!
Главное — не забыть при съезде с автобана в городские заторы, что адаптивный «круиз» автоматически отключается на скорости ниже 25 км/ч. А жаль: «тошнить в пробке» с этой опцией куда приятнее, чем без нее! Слово «плыть» применительно к Toyota Hiace я употребил отнюдь не случайно. Автобусик именно плывет над дорогой, глотая подвеской и стыки эстакад, и выбоины в асфальте, и мелкую «рябь» под колесами. Разве что на «лежачих полицейских» его не научили не обращать внимания — в машине такого размера и массы это достаточно сложно реализовать.
Что касается расхода топлива, то он у Hiace оказался более, чем терпимым. При езде по трассе на скоростях свыше выше 100 км/ч его можно легко довести до 8,5 литров «на сотню». А в стандартном пробочно-городском режиме аппетит машины прогнозируемо возрастает — до 12—12,5 литров на те же 100 км. Что, опять-таки, с учетом массы и предназначения шаттла можно смело назвать вполне приемлемым уровнем потребления.
За люксовый Toyota Hiace VX в топовой комплектации в салоне официального дилера попросят чуть более 4,5 млн рублей. На российском рынке машину для водителя категории «В» с таким набором опций вы за такие деньги точно не найдете…