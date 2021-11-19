ЦОДД начал устанавливать в Москве камеры, штрафующие за опасную езду

Новейшие «Стрелка+» уже появились на ряде столичных магистралей, сообщает ЦОДД. Среди них упоминаются улицы Серафимовича и Новослободская. Пока они не подключены к системе, выписывающей штрафы, но до конца года начнут функционировать. Сообщается, что всего в городе появится 500 таких комплексов. Большинство из них заменят старые камеры на уже привычных рубежах контроля.

Известно, что новые устройства в состоянии штрафовать не только «за скорость», «за выделенку» и прочие привычные составы административных нарушений водителей, но и за езду без шлема на мотоцикле, за опасные перестроения в потоке, за разворот из неподходящего ряда и иные «новые» для автоматической фиксации нарушения.