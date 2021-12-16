Новые «кибер-комплексы» фиксации нарушений ПДД оказались бесполезными

Увы, но широко разрекламированная (и, очевидно, недешевая) техническая новинка не принесла большой пользы для безопасности дорожного движения. По статистике, опубликованной ГИБДД, силами двух передвижных комплексов за месяц работы было замечено всего лишь 79 нарушений скоростного режима.

Притом 70 нарушений — это превышение скорости на 20–40 км/ч, за которое полагается 500-рублевый штраф. Остальные девять водителей разогнались на 40–60 км/ч быстрее установленного лимита, за что заплатят от 1000 до 1500 рублей.

Таким образом, два новых «Соляриса» «привезли» примерно 45 000 рублей штрафов на двоих, а, если учитывать 50-процентную «скидку», и того меньше. Притом очевидно, что появление таких «кибер-шерифов» не заставило водителей быть внимательнее и осторожнее.

Между тем, в России хотят вернуть самый несправедливый штраф за превышение скорости. Во всяком случае, это предусматривает новый ГОСТ, подготовленный по отношению к камерам фиксации нарушений ПДД.