Зачем вдоль российских дорог появились тысячи пластиковых «загогулин»

Оказывается, серые «загогулины», как успели прозвать новшество простые водители, — это противоослепляющие экраны, уточнила порталу «АвтоВзгляд» пресс-служба Упрдор «Москва-Нижний Новгород». Именно поэтому необычного вида конструкции, предотвращающие ослепление водителей встречным светом фар, установлены на разделительном барьере.

- Конструкция этих элементов обустройства автодороги представляет собой щитки высотой 90 сантиметров и шириной 22 сантиметра со светоотражающими катафотами на каждой стороне. Они сделаны из ударопрочного стеклопластика, устойчивого к перепадам температуры и не подверженного выгоранию, — отмечает филиал Росавтодора.

На то, чтобы установить 29 200 таких экранов на протяжении 19 600 метров организация потратила без малого 100 000 000 рублей по программе повышения безопасности движения на федеральных автодорогах. И даже интересно: действительно ли щитки снизят количество ДТП?

И продолжая дорожную тему. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительного бюджета на реставрацию и ремонт дорог в ряде регионов страны. Из резервного фонда закатают в асфальт много миллиардов денег налогоплательщиков. Станут ли после этого наши направления действительно лучше?