Верховный Суд признал электросамокат транспортным средством

Квалификация индивидуального электротранспорта в качестве полноценного транспортного средства произошла в ходе рассмотрения ВС РФ апелляции по уголовному делу некого Давита Чепечяна. Ранее он, управляя автомобилем, при повороте налево, сбил насмерть «пилота» электросамоката. В рамках возбужденного тогда уголовного дела следователь счел электросамокат механическим транспортным средством. Чепечяна это не устроило и он обжаловал решение.

Гражданин, в частности, утверждал, что т/с можно считать лишь те средства передвижения, для управления которыми требуется водительское удостоверение. Суд же согласился с доводами представителя РФ в Верховном суде Гайка Марьяна. Согласно им, исчерпывающий перечень всех возможных видов средств передвижения законом не установлен и установлен быть не может.

По этой причине возможность отнесения электросамоката к тем или иным транспортным средствам сопряжена с оценкой соответствия конкретного электросамоката требованиям к колесным транспортным средствам. Кроме того, субъектом уголовного правонарушения по делам о ДТП признается не только сдавший экзамены на право управления водитель, но и любой участник дорожного движения.